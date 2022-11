Hogyan különböztessük meg a valódi híreket az álhírektől? Mit jelent a dezinformáció és mit tehetünk ellene? Hogyan lépjünk fel a gyűlöletbeszéddel szemben?

Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a november 9-én Budapesten megrendezett, Media Literacy for Sustainable Democracy c. nemzetközi konferencián, amellyel egyben lezárták a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Nemzetközi Projektirodájának partnerségével megvalósult Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy (MELIA Observatory) projektet.

A MELIA Observatory fő küldetése a médiakultúra fejlesztése képzésekkel, nemzetközi együttműködések révén és egy többnyelvű, egyben nyílt elérésű médiaelemző platform létrehozásával a Duna-régió országaiban. A projekt fő célcsoportja a fiatalok és tanáraik, fiatal vállalkozók: az ő fejlődésüket, tudatosabb állampolgárrá válásukat segítik a projekt keretén belül megvalósított és mindenki számára elérhető megoldások.

A mostani félnapos nemzetközi konferencia keretében bemutatták a projektpartnerek által vezetett munkacsomagok eredményeit: kutatásokat, a médiaelemző platformot, tréningeket, kézikönyvet és az év során megvalósított nemzeti pilot projekteket. Az esemény második felében nemzetközi szakértők előadásai keretében, valamint az azt követő kerekasztalbeszélgetés által a résztvevők választ kaphattak a médiaműveltség aktuális kihívásaira és ezek kezelésének lehetőségeire a Duna-régióban. A konferencia kiváló lehetőséget teremtett egy nemzetközi tudáscserére és kapcsolatépítésre a jelenlévők között.

A MELIA Observatory projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával az INTERREG Duna Transznacionális Program keretében 8 Duna-menti országból 15 szervezet együttműködésével valósul meg. A projekt 30 hónapos implementációs időszaka ez év végén zárul.