Köd, napsütés, zápor: minden lehet hétfőn

A hét első napjaiban a december elejétől szokatlan időjárás várható, napközben akár 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet a napsütötte tájakon.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn a látási viszonyok fokozatosan javulnak. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Dunántúl délkeleti, valamint az Alföld déli és nyugati részén akár több órára is kisüthet a nap. Az északkeleti, keleti megyékben időszakos eső, záporeső előfordulhat, a ködös tájakon szitálás is lehet. Késő délutántól, kora estétől az ország északnyugati felén egyre több helyen eső, zápor várható. A délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon és a középső megyékben többször élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 8 fok között valószínű, de a tartósan napos tájakon akár 9 és 12 fok közé is melegedhet a levegő. Késő estére 1 és 6 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Hétfő estétől túlnyomóan borult idő várható, legkésőbb az Alföld déli részén növekszik meg a felhőzet. Nyugat, északnyugat felől többfelé várható eső, zápor, a magasabban fekvő részeken havas eső is lehet, a Tiszántúlon reggelig csak néhol eshet. A csapadékzóna kelet felé halad, közben fokozatosan gyengül. A délkeleti, majd a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul.

Kedden a hidegfront vastag, összefüggő felhőzete fokozatosan kelet felé vonul. Mögötte napközben gyengébben és erősen felhős területek, időszakok is lehetnek. A nap első felében többfelé várható eső, zápor, második felében a csapadékrendszer kelet felé elhagyja hazánkat. Mögötte csak néhol lehet kisebb csapadék, az északnyugati, északi megyékben esetleg vegyes halmazállapot. A déli, majd a nyugatira, északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül. Kora délután 4, 9 fokot mérhetnek.