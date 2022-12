Jöhet a légiutas-adó: a XVIII. kerület megadóztatná a reptéri utasokat

Többen kettős adóztatódásról beszélnek, valamint a gyakorlati kivitelezés sem tűnik elsőre zökkenőmentesen megoldhatónak.

A 18. kerületi önkormányzat ezer forintot szedne be a 18 évnél nem fiatalabb és a nem kerületi lakos reptéri utasoktól – írja a Telex.hu. A reptéri cégek kettős adóztatásról beszélnek, az adó beszedésével megbízott földi kiszolgálók pedig visszakérdeznek, hogy egyáltalán hogyan szedjenek adót, ha egy interneten beregisztráló utassal nem is találkoznak, de az érkező utasokkal is csak akkor van dolguk, ha az utas elveszítette a csomagját.

Fotó: BUD.hu

Az önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetben. Itt a magas infláció, itt az energiaár-robbanás, ugyanakkor a bevételeiket igen alacsonyan tartja a kormány. Nem is kérdés, hogy a legtöbb önkormányzatnak pótlólagos bevételre kell valahogyan szert tennie, mégis elsőre talán meglepő lehetett, hogy november végén a VG.hu arról írt, hogy a 18. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata bejelentette a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó, „légiutas-adójának” a tervét.

Az utazásonként ezerforintos légiutas-adót mint települési adót a reptérről induló és oda érkező vagy az ott átszálló utasok fizetnék, kivéve a 18 év alattiakat és a kerületi lakosokat.

A 39/2022. önkormányzati rendelet a helyieket azért mentesítené, mert ők elszenvedik a légi közlekedés okozta zaj- és környezetszennyezést. A települési adórendelet szerint az adó beszedése a légitársaságok és a földi kiszolgálók egyetemleges felelőssége lenne.

A DK-s vezetésű önkormányzat (Szaniszló Sándor a polgármester) részéről korábban Kőrös Péter alpolgármester nyilatkozott, a VG szerint ő azt állította, hogy a Pénzügyminisztériumban történt szakértői egyeztetés is az ügyben, és a PM nem talált az adóban kivetnivalót.

A Telex ugyanakkor azt tapasztalta, hogy a reptéri cégek, vagyis maga a reptér, a légitársaságok, a földi kiszolgálók nagyon kritikusan fogadták az újabb terhet. Ennek a történetnek igyekeztek utánajárni, keresték Szaniszló Sándor polgármestert, a Budapesten dolgozó valamennyi földi kiszolgálót, a Budapest Airportot, a Wizz Airt, illetve jogi szakembereket is.

