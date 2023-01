Erősen kihűlt túrázót mentettek a hegyimentők a Börzsönyben az éjjel

A túrázó eltévedt és egy idő után rettenetesen elfáradt.

A börzsönyi hegyimentők egy eltévedt és igencsak kihűlt túrázót hoztak le a Magas-Börzsönyből szombat éjjel, alig huszonnégy órával azután, hogy egy másik személyt is mentenük kellett – írta meg a borzsonymentok.hu cikke alapján a 24.hu.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat

A cikk szerint a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat ügyeleti számára vasárnap 0 óra 40 perckor érkezett egy segélykérő telefonhívás. A telefonáló férfi elmondta, hogy eleve nagyon későn indult el a Nagy-hideg-hegy felé, de eltévedt, és nem tudja, hogy hol is van. Azt is közölte, hogy a telefonján van ugyan túranavigációs szoftver, ám nem volt hozzá letöltve offline térkép.

Az ügyeletes hegyimentő segítségével a férfi be tudta olvasni a koordinátáit, ez alapján a hegyimentők megállapították, hogy hol is lehet a férfi (Bagoly-büki patak környékén, a Magas-Tax és a Rakodó között), de a férfi azt mondta, hogy egy patakot lát, meg kidőlt fákat, és nem tud tájékozódni. A hegyimentők telefonos útmutatás nyomán el is indult a megfelelő irányba, de ey idő után azt közölte, hogy nagyon elfáradt és rettenetesen fázik, és már nincs ereje továbbmenni.

A hegyimentők azonnal a helyszínre indultak, és értesítették a Pest megyei rendőröket is. Végül vasárnap hajnal 2 óra 10 perckor sikerült megtalálni az eltévedt férfit a Bagoly-büki patak partján erősen kihűlt állapotban, és átszállítani a Királyrétre, ahol már egy mentőautó várta őket. A mentőszolgálat munkatársai a túrázót további ellátás céljából a váci kórházba szállították.

Nem ez volt a hétvégén az egyetlen mentése a börzsönyi hegyimentőknek, honlapjuk egy másik cikke szerint január 20-án, pénteken késő délután a 112-es segélyhívó számon kért segítséget egy férfi, aki eltévedt a Nagy-Hideg-hegy térségében. A rendőrség összekapcsolta a hívót a börzsönyi hegyimentőkkel, akik az eltévedt túrázó elmondása alapján megállapították, hogy a Nagy-Hideg-hegy térségében egy sípálya alján lehet az illető. Miközben a mentőegységet útnak indították, telefonon felhívták a Nagy-Hideg-hegyi turistaház üzemeltetőit, kérdezzék meg az ott tartózkodó kirándulókat, hogy van-e köztük gyakorlott túrzó, akik vállalják, hogy megkeresik az eltévedt személyt és a turistaházba kísérik, amennyiben nincs sérülése.

"Szerencsére három gyakorlott túrázó azonnal elindult a jelzett helyre és rövidesen meg is találták a fiatal férfit és kutyáját. A hirtelen toborzott mentőcsapattal a a fiatalember eljutott a Nagy-Hideg-hegyi turistaházba, ahová ugyanakkor megérkezett a hegyimentő egységünk is. A hegyimentők megvizsgálták a férfit, aki sérüléseket szerencsére nem szenvedett, azonban átfázott, és a bakancsa teljesen átázott a fagyos hólében. A hegyimentők a férfit leszállították a Cseresznyefa-parkolónál várakozó mentőautóhoz további ellátásra"

- olvasható a cikkben, melynek végén a hegyimentők megköszönték a túrázók és a turistaház üzemelteői segítségét is.

Szombaton ennél jóval csöndesebb napjuk volt a hegyimentőknek, akkor egy szánkóbalesetet szenvedett férfit láttak el, két túrázót és egy kisgyermekes családot kísértek le a hegyről, illetve egy eltévedt kutyát is megtaláltak, akit sikerült visszajuttatni a gazdájához.

A börzsönyi hegyimentők önkéntes alapon dolgoznak, ezért támogatást elfogadnak, hogy a felszereléseiket fejleszteni tudják.