Villanyvezetéket tartó oszlopba ütközött egy kisrepülő Maryland államban, 90 ezren maradtak áram nélkül

A kisgép utasait még mentik a tűzoltók.

Magasfeszültségű villanyvezetéknek ütközött és a pózna acélszerkezetébe szorult egy kisrepülőgép az Egyesült Államok Maryland államában vasárnap, mintegy 90 ezren maradtak áram nélkül – olvasható az MTI hírében.

Fotó: Twitter/Montgomery County (MD) Fire & Rescue/Pete Piringer

A Fox News hírtelevízió helyszíni beszámolója szerint a kisgép helyi idő szerint kora este három emberrel a fedélzetén leszállni készült a Washington fővárostól mintegy 30 kilométerre fekvő Gaithersburg repülőterén, amikor egyelőre tisztázatlan okokból a villanyvezetéknek ütközött.

Update – Gaithersburg, Maryland, @MontgomeryCoMD small plane into powerlines & tower plow, suspended about 100 feet in the air, two persons on board uninjured at this time, @mcfrs on scene, Widespread power outages, some roads closed in area, https://t.co/VRLGfpyFaA pic.twitter.com/3iCMW0v94j