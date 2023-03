2 év alatt 50 %-os vagyonvesztés történt a hazai kkv-knál

És még nincs vége a kiszámíthatatlanságnak. (x)

Az elmúlt két évben a hazai vállalkozások értéke átlagosan majd a felére csökkent. Nem csak nálunk tapasztalható nagyfokú értékcsökkenés a kkv-k vagyonában, de a térségben mienk a legnagyobb. Vannak olyan ágazatok, akik ez alatt az idő alatt a „kegyeltjei” voltak a bajnak, s vagyongyarapodást értek el. De a többség sokat vesztett. A befektetők rendkívül óvatosak lettek, a hektikus pénzpiaci események és az infláció miatt nagyon megnőttek a várakozásaik. Nehéz, de korántsem lehetetlen megfelelni az elvárásaiknak. – Mindezt a Niveus Consulting felméréséből tudhattuk meg. Néhány szektor nagyon jól járt, főleg az energiaszolgáltatásban tevékenykedők. De a többség nagy veszteségeket szenvedett el a COVID éveiben és a háború kirobbanása miatt keletkezett energiaválság, a magas infláció, a nyersanyaghiány és az ellátási láncok szakadása miatt.

Sajnos a kkv-k többsége egyáltalán nincs tisztában vagyonának aktuális piaci értékével. Nem tudja, mennyi ér a cége, s emiatt nem is veszi észre időben, ha jelentős értékcsökkenés következik be. Nagyon is érdemes rendszeresen, legalább évente felértékeltetni a vagyont, s időben lépni a menedzsmentnek.

Még most sem tudni mi lesz holnap. Kiszámíthatatlan események irányítják továbbra is a világot. Készüljünk a tartós bizonytalanságra! Stabilizáljuk a cégvagyont, mielőtt késő lesz!

Hol van a legnagyobb biztonságban a fizikai és szellemi vagyonunk? Hol tartsuk a pénzünket? Mit értékelnek a befektetők, amitől növekszik a cégünk értéke? Ismerjük a vagyonstabilizálás eszköztárát?

Állítsuk meg cégünk értékének csökkenését! Fordítsuk vissza a folyamatot!

Ismerjük meg a PP–BKIK Helyezzük biztonságba a cégvagyont! című, április 20.-i hibrid konferenciáján a legjobb szakértők ezekre a kérdésekre adott válaszait. Hasznos tanácsaik segítenek cégünk vagyonának biztonságba helyezésében.

Helyszínen résztvevőknek + grátisz networking program. Távolról videón résztvevőknek élő videóközvetítés + 6 napig visszanézhető.

Részletes program és regisztráció:

https://ppkonferencia.hu/ konferenciakozpont/helyezd- biztonsagba-a-cegvagyont-2023/

