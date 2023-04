Jellemző lesz a villámlás, a dörgés és jég is hullhat.

MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

A hétvége folyamán sokfelé számíthatunk esőre. Szombaton az ország szinte valamennyi tájegységén lesz eső, zápor, helyenként zivatarok is. Zivatarok kialakulására a keleti, északkeleti, valamint a délnyugati tájakon mutatkozik jelenleg a legnagyobb esély – írja az idokep.hu.

Naposabb időszakokra elsősorban a Dunától keletre számíthatunk. Többfelé élénk lehet a délies szél, de a záporokat, zivatarokat erős, néhol viharos széllökések is kísérhetik. Reggelre általában 1 és 8 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, miközben helyenként átmenetileg párássá, ködössé válhat a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakulhat, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. A magasabb csúcsértékeket a keleti országrészben mérhetjük.

Ugyanakkor vasárnap már az Északi-középhegységben, valamint északkeleten, keleten, már szárazabb időre van kilátás. Ezeken a tájakon akár több órára is kisüthet a nap, valamint fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Ezzel szemben a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és délkeleten még többfelé kialakulhat eső, zápor, de helyenként zivatar is, melyet néhol ismét apró szemű jég kísérhet. Megfordul a szélirány, ezen a napon az északi-északkeleti szél lehet többfelé élénk, néhol erős, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A minimumok 0 és 7 fok között alakulhatnak, délutánra 10 és 20 fok közé melegedhet a levegő, nyugaton, délnyugaton maradhat hűvösebb az idő.