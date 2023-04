Fordulat a Király utcai fideszes ingatlanmutyi-ügyben: erre kötelezte az ügyészség a rendőrséget

Az ügyészség másodszor is az eljárás folytatására kötelezte a rendőrséget a Király utcai ingatlanmutyi ügyében – közölte a VII. kerületi polgármesteri hivatal.

Erzsébetváros DK-s polgármestere szerkesztőségünknek elküldött közleményében azt írta, "nem mindennapos dolog, hogy az ügyészségnek kétszer is utasítania kell a rendőrséget a nyomozás folytatására egy fideszes ingatlanmutyi esetében, de a Király utca 25., 27. és 29. szám alatti épületeket eladásának ügyében ez történt."

Niedermüller Péter hozzátette:

Az ügy legelején feljelentést tettünk a rendőrségen, amely nyomozni kezdett, majd gyorsan kijelentette, hogy nem történt semmi, minden a legnagyobb rendben van. Ez ellen az önkormányzat panasszal élt, az ügyészség pedig megállapította, hogy a rendőrség nem végezte el teljeskörűen a munkáját, ezért tovább kell folytatnia a nyomozást.

"Folytatták is idén februárig, amikor is ismét lezárták a hűtlen kezelés bűntette miatti eljárást, mondván a cselekmény nem bűncselekmény. Ezt továbbra sem tudjuk elfogadni, ezért ismét az ügyészséghez fordultunk, amely most kimondta, hogy megalapozatlanul került sor az eljárás megszüntetésére. A rendőrségnek tehát tovább kell folytatnia a nyomozást, amely reméljük, hogy így harmadik körben már eredményesebb lesz, és végre választ kaphatunk arra, hogy kinek és miért állt volna érdekében kifosztani és csődbe vinni a kerületet" – zárta levelét a DK-s polgármester.