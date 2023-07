Olyan hőség lesz hétfőn, amit még sokáig fogunk emlegetni, szubtrópusi mennykő csap le hazánkra – Ekkor jöhet egy kis enyhülés

A csúcshőmérséklet hétfőn 30 és 36 fok között alakul. A héten nem lesz semmi enyhülés, szerdán akár 38 fok is lehet.

Európa fölé dél felől magassági gerinc nyúlik be, amelyet szubtrópusi levegő tölt ki. A forró légtömeg északra jutását a Brit-szigetek térségében örvénylő ciklon előoldali áramlási mezeje is segíti – arrafelé egyébként esik az eső. Így már Franciaországban, a Benelux-államok és Németország területén is többfelé 30 fok fölé melegedett fel a levegő. Ennél is melegebb van azonban a Kaszpi-tenger északi partján, arrafelé a 40, 41 fok sem ritka. A Kaszpi-tengertől nyugatra is örvénylik egy ciklon, amely szintén észak felé szállítja a meleget.

A Kárpát-medence fölé is megérkezik a forró, száraz légtömeg, így gyorsan emelkedik a hőmérséklet.

Ernyővel védekezik a napsütés ellen egy nő a belvárosi Szabadság téren 2023. június 20-án. Június 21. nulla órától június 23. éjfélig másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére az országos tisztifőorvos. MTI/Balogh Zoltán

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig:

Napos idő lesz, csak kevés fátyol- illetve lapos gomolyfelhő lehet az égen, de ezek csapadékot nem adnak. Hétfő délután ugyanakkor egyre több fátyolfelhő szűrheti a napsütést, az északi megyékben gomolyfelhők is képződhetnek, késő délután, kora este észak felől záporok, zivatarok érhetik el az országot. Az esetlegesen kialakuló zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt légmozgásra számíthatunk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 11 és 21 fok között alakul, a városokban, vízpartokon lesz enyhébb, a hidegre hajlamos helyeken pedig hűvösebb a hajnal. A csúcshőmérséklet hétfőn 30 és 36 fok között alakul.

KEDD

Napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel – írja a Kiderül.hu. Nagyrészt száraz idő lesz, de főleg az északkeleti országrészben elvétve kialakulhat záporeső, zivatar. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28, 35 fok között várható. Északkeleten mérhetik az alacsonyabb értékeket.

SZERDA

Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, emellett sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan, nagyobb eséllyel hazánk északi felén fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati, majd északnyugati szelet élénk, sokfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13, 23, délután 29, 38 fok között alakul, északkeleten maradhatnak 30 fok alatt az értékek.