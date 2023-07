Titkos tipp: itt lehet most legolcsóbban albérlethez jutni Budapesten

Növekvő kereslet és kínálat jellemzi az albérletpiacot a felsőoktatás őszi féléve felé haladva – ez pedig felhajtja az árakat.

Áremelkedés minden fronton. Forrás: Pixabay

A kedvezőbb árú helyeken már másfélszeresre nőtt a kereslet. Budapesten legmagasabb a havi bérleti díj, legolcsóbb pedig Miskolc a nagyvárosok közül. A fővárosban legolcsóbban a X., a XVII. és a XXI. kerületben vehető ki lakás.

12 ezer kiadó lakás várja az őszi tanév előtti boomot – írja az Ingatlan.com. Felfutóban a kereslet is: éves szinten 8 százalékos a növekedés, emiatt folyamatosan emelkednek az albérletárak is. A beinduló albérletkeringő nyomán azonban ez még intenzívebbé válhat a következő hetekben

· Budapesten átlagosan 240 ezer, · Debrecenben és Győrben 170-170 ezer, · Pécsen 140 ezer, · Szegeden több mint 137 ezer, · Miskolcon 100 ezer forint az átlagos havi bérleti díj.

A budapesti árakat külön is megvizsgálták, ez alapján:

· a diákok körében a népszerű VIII., IX., XI. és XIII. kerületben 220-240 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, · a három legolcsóbb kerület pedig a X., a XVII. és a XXI., ahol ugyanez 150-165 ezer forint volt.

Az eladó lakások iránti kereslet stagnál, és a lakásárak emelkedése is megállt. A lakbérek árának növekedése mögött részben az áll, hogy nőttek a keresetek és a minimálbér, így a tulajdonosok is bátrabban árazzák be az ingatlanaikat. Tavaly a rezsibizonytalanság miatt nem mertek emelni a tulajok, de idén már sokan megtették, és a kereslet növekedése is hajtja fel az árakat – idézi a hvg.

Az albérletszezon előszelét jelzi, hogy a fővárosi kiadó lakások iránti érdeklődések száma májusban és júniusban 5-10 ezer darabbal – 6-11 százalékkal – haladta meg az év első hónapjaira jellemző átlagot. A kereslet erősödésével a kínálat is szélesebb lett, április óta egyre több kiadó lakás került a piacra, július közepén közel 12 ezer bérelhető ingatlanból lehetett válogatni.

A kínálat bővülése nyomán beindulhat az albérletkeringő, így ha a tulajdonos a bérleti szerződés éves fordulópontja apropóján emelni szeretné a bérleti díjat, akkor a mostanival megegyező áron vagy olcsóbban bérelhető lakást keresnek a bérlők.