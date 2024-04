Haldoklik III. Károly? Elővették a kemóval kezelt brit király temetési menetrendjét

A rákos beteg brit uralkodó egy londoni magánklinikán kemoterápiás kezelést kap.

Károly király állapotáról nem jó hírek érkeztek, az uralkodó még februárban jelentette be, hogy rákos. Egy londoni magánklinikán kemoterápiás kezelést kap. A The Daily Beast megtudta, hogy az uralkodó temetésének pontos ütemterve is előkerült a szekrényből, ugyanis az állapota nem túl biztató.

Előkerült III. Károly temetési menetrendjének, a Menai Bridge-nek az ütemterve a szekrény mélyéről Fotó: Instagram

Tom Sykes királyi szakértő leírta, hogy az elmúlt hetekben a király számos barátjával beszélt, és ha az állapotáról érdeklődött, mindnyájan elkomorodva annyit válaszoltak csak, hogy nincs jól. Ennek ellenére a király továbbra is hisz a felépülésében.

- Károly elhatározta, hogy legyőzi a rákot, és ezért maximálisan megtesznek érte mindent. Mindenki optimista marad, de valójában nagyon rosszul van. Sokkal jobban, mint amennyit elárulnak róla – fogalmazta egy közeli barátja utalva rá, hogy sok információt titokban tartanak a nyilvánosság elől.

A Menai Bridge hadműveletet, amely Károly temetési ütemtervének álneve, jelenleg felülvizsgálják. Az uralkodócsaládnál bevett szokás, hogy a temetésüket a tragédia bekövetkezte előtt már évekkel kidolgozzák annak érdekében, hogy minden zökkenőmentesen alakuljon.