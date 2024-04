Kiderült, adott-e Putyin parancsot Navalnij meggyilkolására

Megdöbbentő köveztkeztetésre jutottak az amerikai titkosszolgálatok!

Vajon Putyin utasítására kivégezték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, vagy más oka volt a halálának? Az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai most állást foglaltak az ügyben.

Amikor Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus 47 éves korában idén februárban meghalt Oroszország 3. számú büntetőtelepén, a nyugati világ egyértelműen gyilkosságról beszélt, amelyre Vlagyimir Putyin adhatott utasítást. A büntetés-végrehajtási intézmény közleménye szerint Navalnij egy séta után lett rosszul és már nem tudtak rajta segíteni.

Vlagyimir Putyin felelős Navalnij haláláért, de nem adott parancsot a megölésére – Fotó: Pixabay

Mindenesetre a hatóságok megdöbbentő gyorsasággal kommentálták a távoli táborban történt tragédiát: alig két perccel a hivatalos halálhír után a börtönhatóságok egy régóta előkészítettnek tűnő sajtóközleményt tettek közzé, négy perccel később pedig a Telegramon egy államilag ellenőrzött csatorna azt állította, hogy a halál oka vérrög volt. És mindössze hét perccel később már Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az első médiumoknak beszélt erről. Mindez arra utalhatott, hogy Navalnij sokkal korábban halt meg, mint ahogy azt a Kreml állította. Ráadásul az orosz titkosszolgálat, az FSZB több tisztviselője látogatást tett a táborban mindössze két nappal azelőtt, hogy Navalnijt halottnak nyilvánították. Ekkor az illetékesek kikapcsolták és leszerelték az ottani biztonsági kamerák és lehallgató berendezések egy részét.

Most viszont az Index értesülései szerint kiderült, hogy Egyesült Államok hírszerző szolgálatai hogyan értékelték a történteket. A rendelkezésre álló különböző információk alapján, beleértve a titkos hírszerzés eredményeit is, az amerikai titkosszolgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy Vlagyimir Putyin valószínűleg nem adott parancsot Navalnij meggyilkolására az orosz börtönben. A The Wall Street Journal forrásai azt állítják, hogy ezt az álláspontot „széles körben elfogadták a hírszerző közösségen belül, és több ügynökség is megosztotta, köztük a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA), a Nemzeti Hírszerzési Igazgatói Hivatal és a Külügyminisztérium hírszerzési egysége” is.

Ugyanakkor az Egyesült Államok tisztviselői ezzel együtt sem mentették fel Putyint a Navalnij haláláélrt való általános felelősség alól, hiszen az ellenzéki politikus hosszú éveken át célpontja volt az orosz kormánynak, politikai indíttatású vádak miatt bebörtönözték, és 2020-ban megmérgezték. Az tehát továbbra is nyitott kérdés, hogy kinek mekkora felelőssége van Navalnij halála miatt.

A hírre reragálva Navalnij régi szövetségese és helyettese, Leonyid Volkov naivnak és nevetségesnek nevezte az Egyesült Államok következtetéseit. Korábban úgy fogalmazott: „Putyin megölte Alekszej Navalnijt. És most úgy döntött, hogy nem kell tovább színlelnie. Ő maga is megerősítette”.