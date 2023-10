Friss: figyelmeztetés az egész országra – Szakadó eső, erős szél, kettős fronthatás

Elérte hazánkat az a hatalmas esőzés, amire számítani lehetett, emellett szél és kettős fronthatás fűszerezi a napot.

Ma szinte országszerte kell számítani esőre, záporra. A déli óráktól az érkező hidegfront mentén zivatarra is van esély. A nap folyamán az ország északi felén jelentős csapadékmennyiség is hullhat. Továbbá sokfelé viharos (>60 km/h), sőt erősen viharos (>90 km/h) széllökések is várhatók. A mai csúcsérték tág határok, 12 és 24 fok között változhat, a déli, délkeleti tájakon mérhetjük a magasabb, míg a tartósan csapadékos, felhősebb részeken az alacsonyabb értékeket