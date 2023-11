Gondnokság alá vetethetik a menesztett zebegényi polgármestert, aki szerint koncepciós eljárás zajlik ellene

Parádi Katalin ügye egyre bonyolultabb.

Nyári Péter zebegényi képviselő a minap egy Facebook-posztban írt arról, hogy november 11-én kigyulladt egy ház a Szegfű utcában, amikor a helyszínre érkezett, ott találta Parádi Katalin frissen menesztett zebegényi polgármestert is – vette észre a telex.hu. A képviselő szerint a polgármester részeg volt, sértegette, és egy kisollóval is megszúrta. Az esetet a telefonjával le is videózta. Nyári ezen felül azt állította, hogy Parádit később mentővel kórházba vitték, szerinte a mentősökre is rátámadt, „a sürgősségi váróban pedig szintén olyan dolgok történtek, ami miatt őt le kellett kötözni és egy rendőrt állítottak az ágya mellé”.

Parádi azonban nem így látta az esetet.

A korábbi polgármester vasárnap azt mondta a lapnak, hogy úgy gondolja, egy koncepciós eljárás zajlik ellene. Ezt arra vezeti vissza, hogy amikor megnyerte a polgármesteri választást, azt mondta, nem fog 8 órában a polgármesteri hivatalban tartózkodni, mert fiával gyodon van, ami lehetővé teszi számára, hogy a 8-ból 4 órát otthonról dolgozzon. A jegyző azonban azt mondta, hogy jelenléti ívet kell vezetnie, ezért kikérte a körzethez tartozó többi polgármester jelenléti ívét. Úgy gondolja, hogy ezeket a dokumentumokat meghamisították.

Parádi Katalin továbbá úgy gondolja, hogy ami az este történt, az is ennek a koncepciós pernek a része lehet, legalább is az, ahogyan a mentőben és a kórházban bántak vele. A menesztett polgármester szerint méltatlanul bántak vele.

Az ügy miatt rendkívüli ülést hívott össze hétfő délutánra Ferenczy Ernő Ervin zebegényi alpolgármester.

A rendkívüli képviselő-testületi ülés mindhárom napirendi pontja a menesztett polgármesterrel kapcsolatos, az egyik az illetményéről, a foglalkozás egészségügyi vizsgálat elrendeléséről, a harmadik pedig arról szól, hogy a gyámhatóság részére küldjenek-e jelzést Parádi Katalin ideiglenes gondnokság alá helyezés megállapítására.