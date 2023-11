Alföldi Róbert: Sikerült jó PR-t csinálni Magyarországnak

A színész-rendező szerint nagyon rossz időket idéznek a közélet történései.

Alföldi Róbert az általa rendezett és az Átriumban négyszázadik alkalommal előadott Őrült Nők Ketrece darab előadása beszélt közállapotainkról. Az RTL stábjának elmondta, a darab azt mutatja be, ami manapság zajlik körülöttünk, bár már tíz éve műsoron van.

– mondta a színész-rendező. A fideszes L. Simon László kirúgásáról ezt mondta:

Egyrészt a Laci megszavazta ezt a törvényt. De másrészt nagyon nagy hírünk lett a világban. Sikerült jó PR-t csinálni Magyarországnak. Tényleg azt gondolom, amit az előbb mondtam félig tréfásan. Ezek a dolgok, de maga a törvény is, meg ahogy most az embereket hergelik, ez nagyon rossz időket idéz. Mondhatunk kommunista időket, de nagyon durva náci időket is. Némileg provokatívan azt tudom mondani, hogy várom, hogy mikor szednek össze minket és mit kell majd viselni. Mert hogy ez a történelemben mindig, mindenhol így indult a normalitásra hivatkozva