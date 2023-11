„Támadás alatt” a nemzeti konzultáció, országjárásba kezd a Fidesz

Hollik István szerint „Gyurcsány Ferencék” támadták meg a konzultációt.

Kép: MTI/Koszticsák Szilárd

Országjárásba kezd hétfőtől a Fidesz-KDNP, a cél személyesen is meggyőzni minél több embert, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban

– mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Hollik István szerint a nemzeti konzultáció támadás alatt van, ugyanis „Gyurcsány Ferencék most is időhúzónak és feleslegesnek nevezték”, amivel Brüsszelt védik. A kormánypártok azt szeretnék elérni Hollik szerint, hogy az emberek „ne hallgassanak ebben a kérdésben Gyurcsány Ferencékre”. Egyúttal azt is kijelentette:

Nem fogunk úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül.

A nemzeti konzultációról, illetve annak kérdéseiről itt írtunk bővebben.