A szakértelem fontossága a magyar cégalapítás során

Hazánk sok szempontból vonzó alternatívát jelent a külföldieknek a cégalapításra, például a központi elhelyezkedése, az adókedvezmények vagy a szakmailag képzett munkaerő miatt.

A cégalapítás folyamata azonban meglehetősen bonyolult, így szükség lehet egy szakértő segítségére is, akivel a firmaxhungary.com oldalon vehetjük fel a kapcsolatot.

A megfelelő cégtípus kiválasztása

Sokan már ott elbuknak, amikor ki kell választaniuk a számukra legmegfelelőbb cégtípust, ezen a téren ugyanis több választási lehetőség is van. Alapíthatnak például korlátolt felelősségű társaságot (kft.) vagy részvénytársaságot (rt.), ez utóbbi lehet nyílt- és zártkörű is, betéti társaságot (bt.), de ha valaki egyedül vállalkozik, akkor akár az egyéni vállalkozás (ev.) is számításba jöhet.

A külföldiek a firmaxhungary.com oldalon keresztül szakszerű segítséget kaphatnak a megfelelő cégforma kiválasztásához. Így nem érheti őket meglepetés, amikor például a kft. alapításához be kell fizetniük a 3 millió Forint törzstőkét, mert már eleve tisztában lesznek ennek szükségességével.

Az engedélyek beszerzése

Hazánkban szigorú szabályokat kell betartania annak, aki céget szeretne alapítani, és ez alól a külföldiek sem jelentenek kivételt. Sok esetben szükség van a különböző engedélyek beszerzésére, ha az illető bizonyos tevékenységi köröket gyakorolni akar. Tipikusan ilyen például az élelmiszeripari kereskedelem, a pénzügyi szektor, a közlekedés és szállítás, valamint az építőipar.

Egy külföldi, aki nem jártas a hazai ügyintézésben, nehezen igazodhat ki azon, hogy pontosan milyen engedélyekre is van szüksége, illetve, hogy azokat honnan tudja beszerezni. Többek között ebben is tudnak szakszerű támogatást nyújtani a firmaxhungary.com szakemberei.

A cégalapítás még egy magyar állampolgárnak is kihívást okozhat, nem ám egy külföldinek, aki még azt sem tudja, hogy hol nézzen utána az információknak vagy hol tegye fel a kérdéseit. Szerencsére ők sem maradnak segítség nélkül, hiszen ha kérik, ők is kaphatnak szakszerű támogatást.

Partner tartalom