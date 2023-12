Kötelező minibár, fizető parkolás, fűtésdíj – trükkösen emelnek árat a magyar szállodák

Mivel a szálláshelyek már nemigen tudnak szobaárat emelni, trükkös módszerrel hizlalják az egyre ritkásabban érkező vendégek számláit.

Hozott gyertya fényénél fog melegedni a vendég, ha így megy tovább. Forrás: Pixabay

Cél a költségek érvényesítése – egyre „kreatívabb” eszközökkel.

A szállásadók mára annyira megdrágították a szobaárakat, hogy az elérte a vendégek tűréshatárát, ezért most bújtatva emelik tovább áraikat – írja a Portfolio.

Az általános áremelkedés költségeit a szállodások is érvényesítik fogyasztói áraikban. A szobaárakon túli, "csendes" emelések közül hajmeresztő a balatonszemesi Wellness Hotel Szindbád módszere. Ez a hotel "energiaköltség hozzájárulást" vezetett be. Ez a fűtési szezon előtt 1270 Ft/fő/éjszaka, fűtési szezon alatt – az október 20-tól április 20-ig – már 3270 Ft/fő/éjszaka. Ugyanitt kötelező elemként bevezették a "minibár használati díjat" is, ami 1850 forint. A korábbi ingyenes parkolást pedig fizetőssé tették, a zárt, kamerával figyelt parkoló használata már éjszakánként 1270 forint.