Karácsony Gergely fénykardot ragadott, és üzent

Az erő legyen veletek a Star Wars-napon is! – írta új fotója mellé Karácsony Gergely főpolgármester.

A politikus a hivatalos Star Wars-nap, azaz május 4-e alkalmából markolta meg a műanyag, világító fénykardot.

Fotó: Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldala

Azért május 4. a dátum, mert az ikonikus „Az erő legyen veled!” mondat angolul így hangzik: „May the force be with you!”. A mondat „May the fourth be with you!”-ként is értelmezhető, ami annyit jelent, a negyedik legyen veled, jelen esetben negyedike. Mindez egy játék a szavakkal, utalva a force és a fourth szavak szavak kiejtésbeni egyezőségére.