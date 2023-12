Vasúti fennakadásokra figyelmeztet a MÁV a hó miatt

Hétfőn is több vasútvonalon lassítja a közlekedést a hétvégi ausztriai és bajorországi havazás.

Pedig nem is nálunk esik a hó. Forrás: Pixabay

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint jelentős fennakadások, késések tapasztalhatók a vonatforgalomban – közölte a MÁV Zrt.

A közlekedési nehézségek még hétfőn is érintik a München, Salzburg, illetve Zürich felől Magyarországra érkező, és Hegyeshalmon, Győrön át Budapestre közlekedő nemzetközi vonatokat (Railjet, EuroCity, EuroNight) és a Budapest felől Ausztria felé ugyanezen irányokba közlekedő nemzetközi járatokat is.

Budapest és Bécs között is előfordulhatnak jelentős késések és járatkimaradások; a németországi vonatok módosított útvonalon, Zell am See felé járnak, emiatt 90 perccel hosszabb lehet a menetidő.