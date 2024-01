Kiverte a biztosítékot a horvátoknál az Indexen megjelent Hernádi Zsolt-interjú, miszerint sarcolnák Magyarországot

A horvátok szerint nem mondott igazat Hernádi Zsolt az olaj szállítási költségéről. Hernádi Zsolt még kedden beszélt arról az Indexnek, hogy a horvát kőolajszállítási költség négyszerese a méltányos piaci árnak, mert a horvátok visszaélnek Magyarország kiszolgáltatott helyzetével.

Határozottan visszautasította Hernádi Zsolt Mol-vezér szavait a horvát olajvezetékeket üzemeltető Jadranski naftovod (Janaf)

– írja a hvg.hu a a horvát Index.hr-en idézett közlemény nyomán.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Hernádi Zsolt nemrég az Indexnek adott interjúban a horvátok monopolhelyzettel való visszaélésére hivatkozva igyekezett igazolni, hogy miért nem racionális lépés csökkenteni Magyarország kitettségét az orosz olajnak. A vezérigazgató azt mondta, hogy a horvátok által meghatározott tranzitdíj még mindig a négyszerese a „méltányos piaci árnak”.

A MOL elnök-vezérigazgatója azt is mondta, hogy Horvátország Szlovákiát és Csehországot is megsarcolja. Egyszerűen azért, mert tengerparti országként megteheti. Magyarországnak emiatt továbbra is 60-65 százalékban orosz kőolajat kell feldolgoznia.

A horvátok szerint méltányos áron mérik a szállítást

A Janaf szerint viszont a szállítási díjak kiszámításánál olyan ellenőrzött módszertant alkalmaznak, amellyel minden felhasználó felé biztosítható az egyenlő bánásmód, és nem az egyes jogi személyekhez, hanem a csővezetékben meglévő részesedésükhöz kapcsolódik, amivel szerintük a Mol is tisztában van.