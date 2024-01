Az Orbán-kormány felrúgta a megállapodást, ez "erkölcstelen, etikátlan" – A Pintér-féle belügy kegyetlenül bünteti majd a nem megfelelően teljesítő tanárokat 2025 szeptemberétől

Jön a teljesítményértékelési rendszer, amelyben a tankerületek „bizonyos határon belül” vonhatnak le a pedagógusok béréből. A szakszervezet szerint az Orbán-kormány hazudott.

Az új pedagógusi teljesítményértékelési rendszer idén ősszel tervezett bevezetését követően, 2025 szeptemberétől lesz lehetőségük a munkáltatóknak, így például a tankerületi központoknak arra, hogy egy bizonyos határon belül csökkentsék azoknak a pedagógusoknak a bérét, akik az értékelés során alacsony szinten teljesítettek – derül ki a Belügyminisztérium Népszavának küldött válaszából.

Az idén januártól 32,2 százalékos átlag béremelést ígértek a tanároknak. A tervek szerint így például a Pedagógus I. besorolású tanárok bére minimum bruttó 538 ezer forint, a Pedagógus II. fokozatba tartozóké bruttó 555 ezer forint lesz. A Népszava cikke szerint a teljesítményértékelés szempontjából mindez azt jelenti, ha mondjuk

egy Pedagógus I. besorolású tanár bérét rendeletileg bruttó 538 ezer forintban állapítják meg, de később nem ér el megfelelő pontszámokat a teljesítményértékelés során, fizetését 2025 szeptemberétől a törvényben meghatározott alsó határig, vagyis bruttó 410 ezer forintig lehet csökkenteni.

A pedagógusok értékelése során különböző szempontok figyelembevételével összesen 100 pontot lehet majd szerezni; akik minimum 80 pontot elérnek, ők a kiemelkedőek; 50-79 pont között átlagos a teljesítmény; 50 pont alatt pedig alacsony, vagy ahogy a tervezet fogalmaz, „fejlesztendő teljesítményszintű” a pedagógus. Az értékelést a tanárok esetében az igazgató, az igazgató esetében pedig a fenntartó képviselője végzi majd. A rendszert idén szeptembertől vezetik be, de az első évben még nem lesz „illetmény-eltérítés”.

A Népszava tavaly januárban számolt be elsőként arról, hogy a BM új pedagógus teljesítményértékelési rendszer bevezetését tervezi. Már az eredeti koncepcióban is szerepelt, hogy azoktól a tanároktól, akik a teljesítményük alapján az alsó 20 százalékba kerülnek egy tantestületen belül, pénzt vonhatnak el. A szakszervezetek tiltakoztak ez ellen, a tervezet egy újabb verziójában pedig már nem is szerepelt a bérelvonásról szóló elképzelés.

Nem sokkal később kiderült, hogy a bércsökkentésre is lehetőséget adó rendelkezés az új pedagógustörvénybe, vagyis a státusztörvénybe került bele.

Felháborító, hogy a tárgyalások során a szemünkbe hazudtak

– nyilatkozta a Népszavának a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Totyik Tamás állítja, a sztrájkbizottsági egyeztetéseken jegyzőkönyvben is rögzített ígértet kaptak a kabinet részéről arra, hogy a teljesítményértékelés alapján nem fogják csökkenteni a pedagógusok bérét. Azt, hogy a kormány felrúgta a megállapodást, erkölcstelennek és etikátlannak tartja. Hozzátette: szerinte ez a rendszer “kicsinyes bosszúkra” is lehetőséget ad az intézményvezetőknek, tankerületi igazgatóknak, a teljesítményértékelés mögé bújva büntethetik majd azokat a pedagógusokat, akik a megítélésük szerint nem viselkednek megfelelően, engedelmesen, sztrájkban vagy más tiltakozó akciókban vesznek részt.