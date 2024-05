Tompos Kátya erre a speciális kezelésre szorul – megszólal az orvos

Példaértékű összefogás indult Tompos Kátyáért. Sokan szeretnének segíteni a daganatos betegséggel küzdő színésznőnek, aki egy speciális immunterápiás kezelést kaphat.

Mint arról a propeller.hu is beszámolt, nemrég derült ki, hogy a 41 éves színésznő, Tompos Kátya a daganatos megbetegedések egyik nagyon ritka fajtájában szenved, azonban létezik egy kezeléstípus, az immunterápia, viszont nagyon drága – írja a promotions.hu. Barátai és színházi kollégái összefogtak érte és pénzt gyűjtenek a kezelésére.​

Tompos Kátya kezelésének hírére egy ország mozdult meg/Fotó: MTI Fotó: Mónus Márton

Az immunterápiáról a szakemberek azt mondják, hogy a jövőben a rákgyógyítás leghatékonyabb módszere lesz – erősítette meg a Házon kívül című műsornak dr. Oláh Judit, a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikájának igazgatója. Az immunrendszert próbálják arra rávenni, hogy az idegenként ott lévő daganatsejteket felismerje. Akkor elindul egy folyamat, melynek eredményeképpen új T-sejtek jönnek létre, amik képesek elölni a daganatot. Ez a folyamat sokkal hosszadalmasabb, mint a rákos sejteket közvetlenül roncsoló sugárkezelés vagy a kemoterápia. Nagyon drága ez a kezelés – havi több millió forintba kerül, így aztán a Nemzeti Egészségbiztosító csak abban az esetben finanszírozza, ha az orvosok reményt látnak az eredményességére.

Tompos Kátyának is több tízmillióra lenne még szüksége ahhoz, hogy végigcsinálhassák vele ezt a kúrát, ezért is próbálnak most segíteni a kollégái.