A Momentum frakcióvezető-helyettese kiállna bármelyik megafonossal bokszolni

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezető-helyettese a közösségi médiában reagált arra a sajtóhírre, hogy a TV2 bokszműsorában több megafonos is bokszolna.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Tegnap jött a hír, hogy a propagandatévé is elindítja a bokszoló műsorát, két közpénzen felhízlalt feketeöves propagandista, Deák Dániel és Trombitás Kristóf pedig úgy tűnik, ringbe is száll. Nézzük meg, hogy az uszításon kívül másban is feketeövesek-e. Bármelyikükkel kész vagyok megmérkőzni