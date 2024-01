Portik Tamás szerint jegyzőkönyveket tüntetett el a rendőrség az ügyében

A Fővárosi Törvényszéken első fokon zajlik a tárgyalás Fenyő János meggyilkolása miatt, Gyárfás Tamás és Portik Tamás ellen.

Portik Tamás szerint ő teljesen ártatlan. Forrás: Youtube

Kedden Gyárfás az utolsó szó jogán elmondta, nem tudja, ki ölte meg Fenyőt, de a rivális halála „az ő életét is tönkretette”. Szerdán Portik Tamás kezdett maratoni beszédbe az utolsó szó jogán – írja a Telex.

Az ügyészség szerint 1998 elején egy bérgyilkos Gyárfás Tamás felbujtására és az Aranykéz utcai robbantásért is elítélt Portik Tamás megbízására ölte meg a kilencvenes évek ismert médiavállalkozóját, Fenyő Jánost. A gyilkosság miatt 2017-ben életfogytiglanra ítélték Jozef Roháčot, 2019-ben emeltek vádat Gyárfás és Portik ellen.

A bizonyítékok alapja egy több mint 500 perces hangfelvétel és tanúvallomások. Portik szerint a hangfelvételeket manipulálták, a tanúk pedig hamis tanúk, amit „pontosan tud az ügyészség is”.

Portik szerint többek között tartózkodási engedélyekért vallottak hamisan a tanúk az ügyben. Portik szerint őt „már 2008-2009-ben megkeresték, hogy húzza csőbe Gyárfást és kenje rá a Fenyő-ügyet”. A Gyárfás ellen is fontos bizonyítékot jelentő hangfelvételeket állítólag kérésre csinálta, azokat manipulálták.

„A hangfelvételen hallható, hogy Portik Tamás próbálja elérni, hogy Gyárfás Tamás mondja ki, hogy bármilyen köze lenne a Fenyő-ügyhöz” – mondta magáról Portik, majd hozzátette, hogy ennek ellenére sincs utalás a felvételen arra, hogy Gyárfásnak köze lett volna Fenyő meggyilkolásához.

Portik szerint nem Roháč ölte meg Fenyőt, hanem „albánok és a szlovákok az elkövetők, Radnai László pedig a felbujtó”. Portik a bíróságon azt mondta: Radnai László volt az, aki megölte Fenyő Jánost. Radnait 2007-ben ítélték 12 évre a kecskeméti maffiaperben. Portik szerint viszont Radnait nemhogy meggyanúsították volna, „de még ki is engedték a börtönből”.

Portik szerint az ügy egyik kulcstanúja, Tasnádi Péter is benne volt a gyilkossági ügyben. Tasnádi korábban azt állította, megbízta őt Gyárfás, hogy gyilkoltassa meg Fenyőt: Tasnádi azt is állította, hogy a megbízást elvállalta, de nem ölte meg Fenyőt, mert átverte Gyárfást. Portik szerint Tasnádi is hamis tanú, miközben a rendőrség is sáros:

„Hogy manipulálták az ügyet, az látható. És hogy a valódi felbujtók, elkövetők részben maguk a tanúk."

Portik beszélt ezután korrupcióról, titkosszolgálatról: „jegyzőkönyveket tüntetett el a rendőrség. Ez így folyik Magyarországon” – állította. Portik többször megvádolta a tárgyaláson jelenlévő ügyészt is azzal, hogy nem járt el alaposan az ügyben. Portik szerint ő azáltal került bele az ügybe, hogy 2005-ben bérelte Gyárfás házát.

Gyárfást emberölésre való felbujtással vádolják: a vádhatóság szerint 1998 elején egy bérgyilkos Gyárfás felbujtására és Portik Tamás megbízására ölte meg a kilencvenes évek ismert médiavállalkozóját, Fenyő Jánost.

Az ügyész tavaly nyáron a perbeszédében Gyárfás Tamásra ekkor 12 évnél is többet kért az ügyész, Portikra pedig életfogytiglant.