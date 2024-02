Nagy Márton: Célunk meghallani a piac hangját – Átadták a Joint Venture Szövetség vállalati díjait

Companies for the Future Award 2024 – Átadták a Joint Venture Szövetség vállalati díjait, valamint stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Joint Venture Szövetség.



Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Fábián Ágnes, a JVSZ elnöke aláírja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Joint Venture Szövetség (JVSZ) stratégiai partnerségi megállapodását a JVSZ Vállalatok a jövőért (Companies for the Future Award) díjátadó gáláján a Budavári Palotában, a Királyi Lovarda épületében 2024. február 3-án. MTI/Lakatos Péter

A közel 40 éves múltra visszatekintő Joint Venture Szövetség (JVSZ) harmadik alkalommal rendezte meg nagyszabású, “Companies for the Future Award” Gálaeseményét. Február 3-án, szombaton a Lovardában, közel 300 cégvezető részvételével a JVSZ összesen már 6 kategóriában tüntette ki tagvállalatait. Az este folyamán a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Joint Venture Szövetség több szakmai területen átívelő stratégiai partnerségi megállapodást írt alá.

A JVSZ fontos küldetése, hogy tagvállalatai jó gyakorlatainak és tapasztalatainak megosztásával támogassa a hazai vállalatok fejlődését és szélesebb körben terjessze el a példaértékű vállalati programokat. Az elismeréseket az előző évben kiemelkedő eredményeket elért, valamint a gazdaság jövőjét szem előtt tartó, felelősen és tudatosan működő vállalatok nyerhették el immáron 6 kategóriában.

Dr. Fábián Ágnes, a JVSZ elnöke büszkén számolt be a Szövetség „Companies for the Future Award”kezdeményezésének fejlődéséről. „Célunk minél nagyobb láthatóságot teremteni és minél több területen díjazni a JVSZ tagvállalatait, így a 2021-ben megalapított „Companies for the Future Award” elismeréseink sorát az eddigi sikerek folytatásaként 2024-re tovább bővítettük.” A nagyvállalati és a középvállalati fődíjak mellett, idén már 4 különdíj kategóriában lehetett pályázni a JVSZ „Companies for the Future Award” rangos elismerésére.

A JVSZ kategóriánként mindhárom dobogós vállalatot nyertesnek tekinti, hiszen a díj bírálati szempontjainak komplexitása mellett a második és harmadik helyezés is hatalmas elismerést jelent. A fődíjak esetében az OPTEN által összeállított szempontrendszer alapján rangsorolták a vállalatokat, a különdíjakra pedig pályázni lehetett. A díjazottak sorrendjéről minden kategória esetében egy, az adott díj elbírálására felkért, magas presztízsű szakmai zsűri döntött.

Már második éve, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a kezdeményezés mellé állt, és az esemény fővédnökeként Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter adta át a példaértékű, jövőnkre is pozitív hatást gyakorló nagyvállalatoknak, valamint középvállalatoknak járó rangos elismeréseket.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Joint Venture Szövetség egyaránt kiemelkedő értéknek tartja a párbeszédet, a vállalkozások és a kormányzat közötti kommunikáció elősegítését, a Magyarországon működő vállalatok versenyképességének növelését, a vállalatok digitalizációs fejlődésének támogatását, a zöld és fenntartható működésre történő átállás segítését, az Európai Uniós programok még hatékonyabb felhasználásának elérését, a generációváltás szakmai és gazdasági támogatását, a tudásmegosztást a nagy-, közép- és kisvállalatok között, valamint az etikus üzleti kultúra megteremtése érdekében történő közös fellépést. Az együttműködés további elmélyítése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Joint Venture Szövetség között együttműködési megállapodás aláírására is sor került.

„Célunk meghallani a piac hangját”

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az eseményen mondott beszédében megköszönte a vállalkozók elmúlt évben tapasztalt erőfeszítéseit, hiszen 2023 egy nagyon nehéz év volt. Ennek ellenére sok vállalkozás fejlődött és megtartotta a munkavállalóit. Kihangsúlyozta: a kormány célja az infláció sikeres visszaszorítását követően, hogy 2024-ben helyreállítsa a növekedést és 4 százalékos GDP emelkedést érjen el a magyar gazdaság.

A kormány abban segíti a vállalkozókat, hogy a növekedésnek ne legyen akadálya, azaz megfelelő mennyiségű és árú energia, munkavállaló és finanszírozás álljon rendelkezésre. Ez utóbbiban jelentős szerepe van a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramnak, a Széchenyi Kártya Programnak és a bankokkal való együttműködésnek is, amely eredményeképp, letörve a kamatokat, olcsóbb hitelekhez jutnak hozzá a gazdasági szereplők. Legutóbb, február 1-től azt vállalták önkéntes alapon a bankok, hogy a BUBOR feletti kockázati felárat 0 százalékra csökkentik. A gazdasági növekedést a kialakítás alatt lévő GINOP Plusz program is segíteni fogja. Az NGM célja, hogy a több mint 2 milliárd eurónyi forrás minél gyorsabban a gazdaságba kerüljön, erre az intézményrendszer készen áll.

A miniszter beszédében arra kérte a vállalkozásokat, hogy váljanak hatékonyabbá, merjenek kilépni az exportpiacra, lépjenek előre a beszállítói láncokban és fejlesszék a K+F tevékenységüket, így tud a gazdaság kiugrani a közepes fejlettség csapdájából.

Nagy Márton arra is biztatta a vállalkozásokat, hogy osszák meg tapasztalataikat, meglátásaikat, hiszen a gazdasági szereplők azok, akik pontosan tudják, hogy mire van szüksége a gazdaságnak, ezt fogja tükrözni a kidolgozás alatt lévő iparstratégia is. A miniszter kiemelte, ezt a párbeszédet erősíti és szolgálja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Joint Venture Szövetség együttműködési megállapodása is.

A JVSZ hazánk vezető üzleti szövetsége, a cégcsoportokon keresztül mintegy 1000 céget tömörít. Tagvállalataink a teljes magyar GDP közel egyharmadát lefedik. Felelősségünk tehát, hogy erős hidat képezzünk és valódi párbeszédet teremtsünk a kormányzat és az üzleti szféra között

– tette hozzá Dr. Fábián Ágnes, a JVSZ elnöke.

A fődíjakat az esemény fővédnöke, Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter, a különdíjakat pedig a díjtámogató vállalatok vezetői: Dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója, Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója, Németh Ferenc, az E.ON Hungária döntéshozói kapcsolatok vezetője, valamint Dr. Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke adták át.

A fődíjak 2 kategóriájának díjazottjai:

Középvállalati kategória

1. helyezett: DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

2. helyezett: BI-KA Logisztika Kft.

3. helyezett: Minerva Team Kft.

Nagyvállalati kategória

1. helyezett: Daikin Hungary Kft.

2. helyezett: euJobs HR-Group

3. helyezett: Bonafarm Zrt.

A 4 különdíj kategória díjazottjai:

Best Talent Program a Henkel Magyarország támogatásával

1. helyezett: Nestlé Hungária Kft.

2. helyezett: Robert Bosch Elektronika Kft.

3. helyezett: VGD Hungary Kft.

Best Ecosystem Builder a Schneider Electric Magyarország támogatásával

1. helyezett: MBH Bank

2. helyezett: K&H Bank Zrt.

3. helyezett: Roche Magyarország Kft.

Best ESG Program az E.ON Hungária támogatásával

1. helyezett: Körber Hungária Gépgyártó Kft.

2. helyezett: K&H Bank Zrt.

3. helyezett: NI Hungary Kft.

Best Technology Investment a Foxconn csoport támogatásával

1. helyezett: Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.

2. helyezett: Billingo Technologies Zrt.

3. helyezett: Körber Hungária Gépgyártó Kft.

A nagyszabású Gálaest visszatérő és kihagyhatatlan eleme a társadalmi célokat szolgáló jótékonysági tombolasorsolás, melynek az idei évi kedvezményezettje az Emberi Bánásmódot a Gyermekeknek Alapítványon keresztül a Cseppkő Gyermekotthoni Központ lett. A Gálán befolyt teljes tombolabevétel – további vállalati felajánlásokkal – összesen 2,5 millió Ft értékben számukra került felajánlásra. A támogatással a Joint Venture Szövetség és tagvállalati sportszerek adományozásával segíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek életét.