Hiába ért véget botrányosan a politikai karrierje, Novák Katalin aligha szomorkodhat – különösen, ha megnézi, mi jár a hasonló helyzetű országok ex-köztársasági elnökeinek.

MTI/Sándor-palota

Mióta Novák Katalin belebukott a nagy port kavart kegyelmi ügybe, a legtöbben azt latolgatják, ki érkezik a helyére, de azért azt is érdemes megnézni, hogy Novák hogyan távozik – jobban mondva, hogy mit visz magával. A mindenkori leköszönő elnök messze nem távozik üres zsebbel a hivatalától, mint legfőbb közjogi méltóság élete végéig kimagasló juttatásokban részesül – írja az economx.hu.

Először is jó tudni, hogy a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint a köztársasági elnök javadalmazása az élete végéig jár neki.

Ez az összeg jelenleg havi bruttó 4,59 millió forint, amit minden évben automatikusan megemelnek a bruttó átlagkereset-növekedéssel megegyező mértékben.

Jár még neki egy kényelmes lakás személyzettel, illetve egy háromfős titkárság. Élhet a térítésmentes, kiemelt egészségügyi ellátással és a személyes gépkicsihasználattal is, a sofőrt a rendőrség biztosítja számára. Lesz majd éves kerete, amelyet tetszés szerint oszthat szét az általa választott szervezetek között. Tavaly a volt köztársasági elnökök 73–73 millió forint felett rendelkezhettek. Ezek mellett a külföldi hivatalos programjaira első osztályon utazhat repülőgépen és vonaton egyaránt, valamint igénybe veheti a kormányvárót is.

A lap most azt is megnézte, mi a helyzet más országok ex-állami vezetőivel – és mi egész jól állunk.

Először megvizsgálhatjuk Angela Merkelt

, aki Németország kancellárja volt. Őt „átmeneti segély”, a korhatár elérése után pedig nyugdíj illeti meg, amely a jelenlegi kancellár fizetésnek nagyjából a 35 százaléka. Angela Merkel utolsó kancellári és országgyűlési képviselői bére bruttó 29 677 euró volt – beleértve a parlamenti képviselők átalánydíját is. 16 évnyi kancellári munka, és több mint 30 év parlamenti képviselői feladatkör ellátása után azóta is havi 15 ezer euró körüli nyugdíj juttatásban részesül, ami persze egy kicsit több pénz, mint Novák Kataliné, durván egymillió forinttal. Merkelnek is jár még egy iroda és hozzá egy irodavezető, két szóvivő, gépíró, sőt még sofőrök is a rendelkezésére állnak.

Ami az államelnöki juttatásokat illeti, Németország is bőségesen gondoskodik a volt vezetőiről. Nagy vitát váltott ki viszont amikor 2012-ben, az akkor 52 éves Christian Wulff szövetségi elnök kevesebb mint két év hivatali idő után lemondott. Nagyon sokan követelték, hogy Wulff ne kapjon életfogytig tiszteletdíjat, ám végül azóta is utalnak neki. Emellett neki is járnak egyéb juttatások.

Ha valaki egészen biztosan nincs rászorulva az állami juttatásokra az Donald Trump korábbi amerikai elnök,

mégis kapja ezeket. Minden leköszönt államfő élete végéig állami nyugdíjban részesül, melynek összege az inflációhoz mérten növekszik: az exelnökök markát évi kb. 220 ezer dollár, vagyis nagyjából 85 millió forint üti. A leköszönt elnök további állami juttatásokkal is számolhat. Egyes becslések szerint az amerikai adófizetők évente nagyjából 5 millió dollárt áldoznak az öt jelenleg életben lévő exelnök, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama és Donald Trump boldogulására. Az exelnök halála után özvegye, a korábbi first lady évi 20 ezer dolláros azaz kb. 8 millió forintos állami járandóságot kap, ami persze elenyésző a házastársát megillető összeghez képest.

Ausztriában is meghatározó napirendi téma a politikusok luxus-nyugdíja.

A szövetségi elnök a nemzeti tanácsi tag, azaz képviselő fizetésének 280 százalékát kapja.

Szlovákiában viszont már messze nem ilyen rózsás a helyzet:

az államfői juttatás kérdésköre nagyjából mostanában lett újra téma a szlovák sajtóban. Számszerűsítve ez az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosát kapják jelenleg.

Romániában egy kicsit bonyolultabb a helyzet.

Az ex-elnök, Traian Basescu egész jól állt, addig a pillanatig, amíg a román Legfelsőbb Bíróság meg nem állapította, hogy együttműködött a kommunista titkosszolgálattal. Miután méltatlanná vált, búcsúznia kellett az állami nyugdíjtól. Volt államfőként 2020-ban még évi 202 000 lejt kapott, ami havonta 1,3 millió forintra jött ki, és ehhez még a normál nyugdíja is hozzájött – ezeket tehát mind elbukta.