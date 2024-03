Még most váltson eurót! Nem kizárt a 425 forintos árfolyam sem!

A Világgazdaság Kim Cramer Larssonnal, a Saxo Bank technikai elemzőjével beszélgetett a nemzetközi devizapiac, a kriptopiac és a részvénypiac kilátásairól, valamint a technikai elemzés módszertanáról és kockázatairól.

Kim Cramer Larsson szerint a technikai elemzés nem egy jövőbe látó kristálygömb, hanem egy kockázatkezelési eszköz, amely segít az ügyfeleknek a legjobb időpontban be- és kiszállni bizonyos pozíciókból.

Illusztráció: freepik.com

Larsson elmondta, hogy a bitcoin iránt már olyan emberek is érdeklődnek, akik korábban nem fektettek be, és nem akarnak kimaradni a felfutásból. Ez azonban veszélyes, mert nem lehet biztosan tudni, mikor érkezik el a csúcs, és mikor következik be a zuhanás. Larsson szerint a bitcoin árfolyama akár 85 ezer dollárt is elérheti.

A szakértő szerint a dollár az idén 1,05 és 1,12 között mozoghat az euróval szemben, de ez egy nagyon tág sáv, és nem sok támaszt nyújt a forintnak, amelynek a helyzete továbbra is nehéz. Larsson úgy véli, hogy a forint rövid távon áttörheti a 400-as szintet az euróval szemben, és akár 425-ig is elgyengülhet. A forint szempontjából fontosak lesznek a makroadatok és az MNB kamatpolitikája is.