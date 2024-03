Ez az igazi mázli! Naponta 100 milliót nyerhetünk az új lottón!

Új lottójátékot vezetett be a Szerencsejáték Zrt. Napi Mázli néven, amellyel 100 millió forintot is lehet nyerni naponta dupla sorsoláson. A játék a mai naptól érhető el – hangzott el a társaság sajtótájékoztatóján.

Csaknem húsz éve nem vezettek be új lottó típusú szerencsejátékot Magyarországon. A kutatások szerint a szerencsejátékok egyértelműen a gyorsabb játékok irányába mozdulnak el.

A kép illusztráció. Fotó: MTI

Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója elmondta, a felnőtt lakosság 57 százaléka rendelkezik olyan számmal, amely családtagjai születési dátumaihoz, fontos életeseményekhez kötődik, ezt 97 százalék meg is játssza. Mint fogalmazott, Napi Mázli nevű első tematikus játékukkal ezeket a dátumokat naponta meg lehet játszani – írja az Index.

Vállalatunk első tematikus játékáról van szó, ahol dátumokat lehet megjátszani. Az ikersorsolás révén dupla esélyekkel indulnak a játékosok a napi nyereményekért. A rekordnagyságú, másfél éves fejlesztés hetven kollégánk munkájának érdeme – mondta el a vállalat stratégiai igazgatója.

A Napi Mázli működése

A négyosztású szelvény oszlopai számokat tartalmaznak: az egyikben az évet, a másikban az év hónapját, valamint napját kell megjelölni. A negyedik oszlopon kell a 20 szimbólumból egyet megjelölni, illetve joker megjátszására is van lehetőség. A Napi Mázli szelvényét kézi vagy gépi módon a lottózókban és online is fel lehet adni legkésőbb 23 óráig, ugyanis a dupla sorsolás naponta 23–24 óra között zajlik. Az eredményekről telefonon, a Szerencsejáték Zrt. honlapján, az applikációból, valamint a lottózókban is lehet tájékozódni. Egy mező kitöltéséért 400 forintot kell fizetni.

A nyeremény attól függ, hány találata van a játékosnak, és a maximális 5-ös szorzó közül melyiket választotta. Egyszeres tét esetében maximálisan 20 millió forintot, 5-szörös tétnél 100 millió forintot lehet nyerni a paraméterek eltalálásakor. A napi ikersorsoláson ugyanaz a szelvény kétszer is részt vesz, de akár 14 napon keresztül is játékba lehet küldeni, aminek költsége a megjátszott napok függvényében változik.