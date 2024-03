Magyar hősök az Európa-ligában! Szoboszlai gólt lőtt, Sallai gólpasszt adott

A Liverpool idegenben hengerelt, míg a Freiburg otthon szerzett előnyt a jövő heti visszavágóra.

A magyar válogatott szempontjából igencsak fontos, hogy két klasszisa, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is remekelt az Európa-liga nyolcaddöntőjének odavágóján. Szoboszlai Dominik csereként áll be a Sparta Praha elleni Európa-liga meccsen, és a gólpasszát ugyan még elvette a videobíró, majd később kevésbé volt önzetlen és gyönyörű gólt lőtt a Sparta ellen az El-ben.

Szoboszlai gólpasszát Szalah-nak még elvette a VAR Fotó: Anadolu/AFP

Érdekesség, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya először volt eredményes ebben a sorozatban. A Liverpool simán, 5-1-re nyert, így a visszavágóra és a hétvégi, Manchester City elleni meccsre is jó

"Örülök, hogy megszereztem az első gólomat az Európa-ligában, remélem nem is az utolsót. Volt már pár nemzetközi gólom a BL-ben, most elkezdtem itt is, remélem, folytatom is, de jövőre irány vissza a BL-be. Innentől nem szeretnék kihagyni egyetlen meccset sem és az Eb-t sem" – nyilatkozta az M4Sportnak a meccs után Szoboszlai.

Sallai ezúttal gólpasszig jutott a West Ham ellen Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP

A Sallai Rolandot és Szalai Attilát foglalkoztató Freiburg hazai pályán 1-0-ra legyőzte az angol West Ham United csapatát. A találkozónak az adta a pikantériáját, hogy a német csapat és Konferencia-liga-győztes angol együttes ősszel azonos csoportban szerepelt az Európa-ligában. Akkor mindkét csoportmeccset a West Ham United nyerte meg. Freiburgban 2-1-re nyertek az angolok – a gólt Sallai lőtte –, Londonban pedig 2-0-ra.

A találkozó a 81. percben dőlt el Michael Gregoritsch góljával, a gólpasszt pedig Sallai Roland adta az osztrák támadónak. A magyar válogatott másik tagja, Szalai Attila ezúttal nem kapott lehetőséget a német csapatban.