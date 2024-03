Noha már nem elnök, Novák Katalint még egy évig védi a TEK

Nem csak a hivatalban lévő, de a lemondott államfőknek is jár a Terrorelhárítási Központ (TEK) által biztosított személyi védelem. Mindezt a TEK is megerősítette.

Novák Katalin a lemondása után is jogosult maradt több szolgáltatásra is, ezek mellett viszont a TEK személyi védelme is jár neki.

Fotó: Novák Katalin Facebook-oldala

A Telex a TEK-nél kérdezett rá a részletekre, és válaszul a TEK azt írta, a volt köztársasági elnök a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet alapján utóbiztosításra jogosult a tisztség megszűnését követő egy évben, azaz 2025. február 26-ig.

Az utóbiztosítás […] a volt köztársasági elnök életének, testi épségének megóvására, továbbá munkahelye, lakása vagy egyéb tartózkodási helye őrszemélyzettel, illetve technikai eszközzel biztosított védelmére terjed ki

- közölte a TEK.

Mindemellé autó és sofőr is jár a volt köztársasági elnöknek, mivel a vonatkozó kormányrendelet alapján jövő februárig Novák Katalint a hivatalos és magáncélú programjaira is hivatásos állományú sofőr szállítja – egy felső középkategóriájú autóval.

Az autót az utóbiztosítás idejére a rendészetért felelős miniszter, azaz Pintér Sándor az országos rendőrfőkapitány útján biztosítja, és a költségeket a Készenléti Rendőrség állja.

A TEK azt is hozzátette, Novák Katalin lakásába biztonságtechnikai eszközöket szereltek fel az utóbiztosítás idejére.