Toronyóra bevásárlóközponttal

Először nyilatkozott a Rákosrendezőre tervezett új városrész, a mini-Dubajnak nevezett beruházás részleteiről a befektető cég tulajdonosa, Mohamed Alabbar, a Khaleej Times beszámolója szerint.

Az emirátusi üzletember nem csak Európa legmagasabb tornyáról osztotta meg elképzeléseit: egy tervezett bevásárlóközpontról és egy részben elhagyott vasútállomás fejlesztéséről is szólt.

Alabbar – aki a világ legmagasabb és egyben Dubaj leghíresebb épülete, a 828 méter magas Burdzs Kalifa építtetője is volt – elmondása szerint a befektető, az Eagle Hills Properties izgatottan várja a Magyarország által kínált lehetőségeket. A projektet többnek tartja egy puszta ingatlanbefektetésnél: Magyarország történelmi jelentősége, kulturális élete és jövőbeli ambíciói iránti mély tiszteletüket és csodálatukat is mutatja. Reményei szerint a projekt túlszárnyalja majd az előzetes elvárásokat is.

A Rákosrendező pályaudvar Fotó: Építészfórum

A lap emlékeztet, Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a múlt héten találkozott az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével, Táni bin Ahmed al-Zejudival, mikor is „zászlóshajó projektnek” nevezte a fejlesztést - írja a Telex.

A Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti megállapodás értelmében a gazdasági együttműködés keretében ötmilliárd eurós óriásberuházással új városrész épülhet a Rákosrendező vasútállomás környékén. A dolog árnyoldala, hogy a beruházás miatt két tucat szolgálati lakást ürítenek ki a környéken. A mostanáig itt lakó – többségében MÁV-alkalmazott – személyek 30 napot kaptak arra, hogy új lakóhelyet találjanak maguknak.