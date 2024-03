Varga Judit inkább befeküdt éjjel a szülei közé, mint kiskorában, úgy rettegett Magyar Pétertől: "Egy késsel a kezében mászkált a lakásban, nagyon megijedtünk" – videó

Varga Judit szerdán interjút adott Hajdu Péter Frizbi című műsorában, amelyben Magyar Péterrel közös házasságáról mesélt. Az interjúban sokkoló részletek derültek ki 16 éves házasságukról. Varga Judit elárulta, volt férje folyamatosan bántalmazta verbálisan, de az is előfordult, hogy bezárta őt egy szobába.

Varga Judit egykori igazságügyi miniszter korábban csak Facebook-posztokban reagált volt férje, Magyar Péter állításaira, szerdán azonban interjút adott Hajdú Péternek. A Frizbi című beszélgetős műsorban fájdalmas, eddig titkolt családi titkokat osztott meg Varga Judit. Miközben beszélt, többször is elsírta magát magánéleti tragédiájának részletezése közben.

Nem kívánom senkinek, hogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy a házastársa titokban hangfelvételt készít a beszélgetésükről, hogy folyamatosan zsarolja. Ráadásul mindezt nem politikai céllal, ahogy most beállítja, hanem azért, hogy ne váljak el tőle, mert akkor elveszti a jól fizető pozícióit. Ha nyilvánosság elé állok, hogy milyen házaságunk volt, ha nem állítom le az újságírókat, akkor rosszul fogok járni, mindig ezt mondogatta

– kezdte az interjút Varga Judit, ami a Frizbi TV YouTube-csatornán látható.

Maga ez az egész helyzet szörnyen megalázó számomra. Komoly embernek tartottam magam, Brüsszelben a hazámat képviseltem vitákban, mindig távol tartottam magam a bulvártól, nem akartam a személyes poklomat a nyilvánosság elé tárni. Amiért itt vagyok, az a családom tisztességének védelme

Mint elmesélte, a veszekedések, a problémák már sokkal korábban kezdődtek náluk, nem is akármilyen mértékben.

Volt egy nagyon furcsa, 16 éven át felépülő lelki bántalmazás. Ha most lennék 24 éves, mint amikor megismertem, a közelébe sem mennék. Akkor elbűvölő volt, mint ahogy most is a színpadon viselkedik. Megnyerő külső, jó beszéd, Petőfi-idézetek, lánglelkűség. Múzeumba jártunk, tüntettünk Gyurcsány ellen, szerelmes verseket, idézeteket írt nekem. De már akkor is feltűnt, hogy kedvesen, örömmel nevetni ritkán láttam, kárörvendően, gúnyosan nevetni inkább. De nem tudtam felfedezni ezekből a jelekből a lelketlenséget. Aztán jöttek az első jelek, amikor például azt mondta nekem, hogy olyan egyszerű vagyok, mint egy ecseri fakocka, de ekkor még azt gondoltam, hogy a családunk szeretete megváltoztatja majd. Nem így történt... Az első gyerekünk megszületése volt az első nagy tőrdöfés a szívembe. Hazavittük a kisbabát, én pedig folyamatosan járkáltam be hozzá a gyerekszobába, és lelkendezve beszéltem hozzá. Erre az volt a reakciója: nem tudsz összerakni egy magyar mondatot, nem jártál nyelvtanórára? Meg amikor mondtam neki, hogy megajándékoztam őt egy gyerekkel, akkor azt válaszolta, hogy ez csak egy egyszerű biológiai folyamat. Sírva fakadtam ezektől a mondatoktól, mire annyit mondott: sírjál csak, majd elmegy a tejed... Amikor édesanyámmal telefonáltam, mindig kommentálta a háttérben, hogy milyen proli témákról beszélünk, milyen debil anyám van.

Adódik a kérdés: Varga Judit miért tartott ki Magyar Péter mellette mégis 16 évig?

Bevallom, már 2013-ban megpróbáltunk elválni. Sokat sírtam, de mindig könyörgött, hogy menjünk el párterápiára. Akkor még nem tudtam, hogy ez a nárcizmus három állomása: feleszményít, elértéktelenít és eldob. Amikor hazajöttünk Brüsszelből, általában amiatt kapott állásokat, hogy én milyen pozícióban voltam. Nagyon jó szeme volt arra, hogy kinézze a megfelelő embereket, akikből hasznot húzhat. Az árulásában az is különösen fájó, hogy egy 25 éves barátságot dobott el Gulyás Gergellyel, akit előtte esküvői tanúnak kért fel és a második gyerekünk keresztapjának. Péter mindig Gergőn élősködött, és ezt mások is észrevették. Több buliban is előfordult, hogy odajöttek hozzám: ne haragudjon, ő a maga férje? Megverhetem?

Hajdú Péter ekkor feltette a mindenkit érdeklő kérdést: egy csinos, diplomás, sikeres nő, aki ráadásul kemény igazságügyi miniszter is, miért hagyta éveken keresztül, hogy alázzák otthon?

Nagyon vágytam arra, hogy szép családom legyen. Mindig meg akartam menteni a kapcsolatunkat, egyben tartani a családot. Ezért nem hívtam rendőrt egy-egy jelenet után, mert a családodat akarod menteni, nem a másikat börtönbe küldeni. Lelkileg beszűkült állapotban tudott engem tartani. Amikor néhány rokon nálunk lakott egy-egy hétig, megkérdezték: te ezt hogy tudod elviselni? Előfordult többször is, hogy nem engedte, hogy elmenjek otthonról: odaállt a kocsim elé, vagy kukát borogatott a kocsi elé. Olyan is előfordult, hogy bezárt a szobába.

Varga Judit elmesélt több megdöbbentő, sokkoló történetet is, amelyek kimerítik a családon belüli bántalmazás fogalmát.

Sminkeltem, egy hivatalos rendezvényre kellett mennem, de ő rám zárta az ajtót. Egy idő után a fiúknak kiabáltam, hogy gyerekek, szabadítsatok ki! Amikor a BBC-nek adtam interjút, a stábom elzárta előlem a telefonomat, hogy ne olvashassam a férjem becsmérlő üzeneteit, ne az járjon a fejemben az interjú alatt. Hogy miért nem nem léptem mégsem? Mert én küzdő típus vagyok. A gyerekeknek volt egy családi keret, a család pedig nagyon fontos kiindulás az ember életében. Aztán elkezdte a nagyobbik fiunkkal ugyanazt csinálni, mint velem. Csak a rosszat kereste benne. 2020 decemberében annyira durva lett az abúzus, hogy lemenekültem a családomhoz Miskolcra. Akkor eldöntöttem, hogy elválok, de nem olyan egyszerű elválni, amikor a másik fél nem együttműködő, nem akarja elveszíteni mindazt, amit a másiknak köszönhet. Megtörtént, hogy a szüleim nálunk voltak, Péter pedig hazajött egy buliból és veszekedni kezdett velem. Én inkább befeküdtem a szüleim közé, mint kiskoromban és ott aludtam velük. Erre Péter a konyhából kihozott egy kést, és azzal a kezében elkezdett mászkálni a lakásban. Nagyon megijedtünk, de aztán lenyugodott és lefeküdt. De olyan is előfordult, hogy terhesen nekilökött az ajtónak. Ilyenkor aztán saját kezűleg írt levelekben ígérte meg, hogy megváltozik, ezért mentem vissza hozzá

Mindezek ellenére mégis visszaköltözött Magyar Péterhez.

Amikor visszamentem hozzá, a szüleim sírva könyörögtek, hogy ne tegyem. Mondtam Péternek, engedd, hogy szerethesselek, ne akarj minden nap megsemmisíteni. Az üvöltözés és a fenyegetőzés ment folyamatosan. Kérdeztem tőle: miért nem válunk el? Én is tele vagyok hibával, ha nem tudja ezeket elviselni, akkor miért nem vált el? Az utolsó pillanatig lebegtette, hogy eljön-e egyáltalán a válóperünkre. Végül eljött a tárgyalásra egy virágcsokorral, üdvözölte kedvesen az ügyvédeket, akiket előtte szidott, majd mondta a bírónak, hogy fel akar olvasni egy vallomást. Ugyanolyan levél volt, amiből tizenötöt kaptam 16 év alatt. Hogy én vagyok élete szerelme, milyen jó anya vagyok. Ekkor elsírtam magam, mert a 16 évünk küzdelmét és drámáját adta vissza ez a levele. Bekerült a jegyzőkönyvbe, hogy felperes megható tartalmú levelet olvas fel, mire alperes elérzékenyül. Ezt most úgy használj a fel, hogy nem volt itt semmiféle manipuláció, hiszen még a válóperünkön is sirattam ő elvesztését.

Varga Judit a Frizbiben elmondta, hogy 2022 novemberében New York adta meg neki a kegyelemdöfést.

A munkával már végeztem, vártam a családomat, hogy pár napot együtt tölthessünk. Vettem kint magamnak egy új kabátot, abban vártam őket. Péter meglátott, és így köszöntött ölelés helyett: úgy nézel ki, mint egy trampli...

A korábbi miniszter elmondása szerint nemcsak verbális erőszakot kellett a hosszú évek alatt átélnie, volt ott ajtóhoz lökés és személyi szabadság megsértése is.

Ő nem azért áll most ott a pulpituson, mert régóta ezt szerette volna, hanem mert elhagytam őt. Nem voltam hajlandó engedni zsarolásának. Állandóvá váltak a fenyegetések: ha el merik venni tőle az állami cégeknél betöltött posztjait, akkor már nincs hová hátrálnia. Azt mondta a gyerekek előtt: a mama tönkretette a papát, őt börtönbe fogom juttatni, titeket pedig állami gondozásba vesznek. Egyszer azt is eljátszotta, hogy öngyilkosságot követett el. Feküdt mozdulatlanul, mellette pedig egy üres nyugtatós doboz. Nem válaszolt, hiába szólongattam, így ijedten kihívtam a mentőket. Amikor letettem a telefont, ő felült az ágyban, és közölte, hogy semmi baja. Pizsamában beült a kocsiba és elhajtott. A mentőtiszt telefonjáról értük utol, akinek elmondta, hogy nincs semmi baja...

Varga Judit arról is mesélt a műsorban Hajdú Péternek, hogy hogyan érzi most magát.

Úgy érzem, hogy nagyon boldog ember vagyok. Újra visszanyertem azt az énemet, mielőtt megismertem volna ezt a szörnyeteget. Egy éve élünk körül, a gyerekeimen már most látom a változást. Nekem nem hiányzik a politikai pozíció, az egy életszakasz volt, amikor nem mondhattam nemet a hívó szóra. Végre van egy olyan időszakom, amikor gyerekkori álmaimat valóra váltom: beiratkoztam egy asztalosképzésre. Egy évig tart, és ha jól csinálom, egy középfokú szakmai képesítést fogok kapni. Gyerekkoromban is sokat barkácsoltam. A magánéletemben is boldog vagyok, lehet úgy is élni, hogy nem bántanak, hanem elfogadnak és szeretnek. Most már csak a szeretetre koncentrálok, egyetlen életcélom: a három fiamat megtanítsam szeretni. Szeretet adni és kapni

A teljes interjút itt nézheti meg: