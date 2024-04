Magyar Péter csupasz lábával megsemmisítő csapást mért Orbánra és Gyurcsányra is

Húsvét alkalmából politikusaink sem hagyták ki a ziccert, hogy megragadják az emberek figyelmét és szimpátiáját. Idén sem maradtak el az ünnepi posztok, de lássuk, ki szerepelt a legjobban.

Orbán Viktor a Karmelita kolostor udvarában készült videójával 18,1 ezer kedvelést és 3 ezer kommentet gyűjtött be. Megtudhattuk tőle, hogy kölnivel locsol, tormát eszik, és a sós kalácsot preferálja.

Gulyás Gergely, Varga Mihály, Lázár János, Szijjártó Péter és Gyurcsány Ferenc is megosztották ünnepi pillanataikat, de elenyésző interakciót kaptak. Gyurcsány Ferenc nem csak a húsvétra, hanem más vallási ünnepekre is kitért, ezzel 2,6 ezer kedvelést és körülbelül 240 kommentet zsebelt be.

Összességében azonban Magyar Péter mezítlábas kirándulós képe vitte a pálmát, ami 38 ezer lájkot és 2,9 ezer kommentet kapott.

Ha a követőszámokhoz viszonyítjuk a lájkokat, Magyar Péter kiemelkedik, követőinek közel 17%-a kedvelte a posztját, míg Orbán Viktor esetében ez az arány valamivel 1% felett van.