Se füle, se farka: Próbál mentegetőzni a CÖF, csak nem megy neki – Dagad a botrány a Dead Kennedystől lopott plakát-dizájn miatt

Nyakatekert érveléssel igyekszik megmagyarázni a CÖF, hogy nem is lopta el a Dead Kennedys dizájnját. A Civil Összefogás Fórum közleményben reagált a lopás vádjára.

Fotó: CÖF

Miután a Dead Kennedys egykori énekese és aktív tagjai is egyértelművé tették, hogy semmilyen hozzájárulást nem adtak, hogy a CÖF bárhogyan is felhasználja ikonikus plakátjukat, végre a CÖF is megtörte a csendet, és reagáltak a lopás vádjára.

„Amikor egy amerikai rapper másolta a Dead Kennedyst, nem voltak olyan érzékenyek”

– írta a CÖF, hivatkozva rá, hogy korábban Steve Lacy kaliforniai énekes-dalszerző a videóklipjeiben és a koncertjén is elsütötte az ikonikus Dead Kennedys-fotót: a fehér inget, a rá rajzolt S betűt, ami a fekete nyakkendővel együtt dollárjelet formáz. Ennek igazolására egy 2022. december 17-én megjelent Guardian cikket mutatott be.

A CÖF érvelése szerint akkor senki nem feddte meg lopásért a fiatal zenészt, „a kommentelők végső ítélete az volt, hogy a fekete előadóművész inspirálódott és tisztelgett a punk zenekar motívuma előtt.

„Mindezek alapján kérjük az érintetteket, hogy fejezzék be a cirkuszolást és beszéljenek arról, a 2022. évi országgyűlési választási kampányt már külföldről közvetlenül érkező pénzekkel próbálta a baloldal befolyásolni, és ezt támasztotta alá az egységes baloldali ellenzék támogatásait feltáró nemzetbiztonsági vizsgálat is”.

A CÖF ugyan igyekszik takarózni a példaként hozott cikkel, ám az inkább tekinthető albumkritikának, ráadásul maga a szerzője is hangsúlyozza, hogy Lacy megjelenése a Dead Kennedyst idézi. Lopásról feltehetően azért nem tesz említést, mert – ahogy a szerző hangsúlyozza – a kaliforniai zenész a megjelenésével és a zenéjével is tudatosan tisztelgett az olyan „nagyok” előtt, mint Prince, a Dead Kennedys, Stevie Wonder, Rick James és Jimi Hendrix.

Ezek mellett a CÖF sajnos azt sem veszi számításba, hogy nagy a különbség aközött, hogy egy zenész inspirálódik egy másik zenésztől, vagy egy zenész munkáját politikai célokra használják fel – engedély nélkül.

Ahogy korábban írtuk, a Dead Kennedys punkzenekar egykori frontembere, Jellop Biafra kifejtette, hogy nem adtak engedélyt a kép utánzására. Ezt követően az együttes ma is aktív tagjai is reagáltak, ők azt írták, „ezt a képet a Dead Kennedys és a fotós f-Stop Fitzgeraldtól lopták el a hatalmon lévő, őrült jobboldali Orbán-tábor emberei. Ha tőlünk lopnak, akkor a magyar néptől is kétségtelenül lopni fognak”.

A CÖF plakátjain Fekete-Győr András, Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter láthatók, „Megvették őket kilóra” felirattal.