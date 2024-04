Isten, haza, család. Vak komondor kerülhetett Győrbe is?

A győrieket pár hónapja lázban tartja egy pletyka, miszerint polgármesterük, Dézsi Csaba András tettlegességet követett el, méghozzá nyilvánosan. Dézsi erről korábban úgy nyilatkozott, hogy bűnözők kerültek Győrbe, akik a mesterséges intelligencia segítségével gyártanak róla és a feleségéről videókat, és ezért feljelentést fog tenni.

Fotó: Dézsi Csaba András Facebook oldala

Azonban Borkai Zsolt ledobta az atombombát az ATV Szigorlat című műsorában, amikor azt nyilatkozta, hogy Győr jelenlegi polgármestere 300 tanú szeme láttára „tettlegességig fajuló dolgot követett el”, amiről videó is készült.

Hajtó Péter, aki köztudottan Borkai Zsoltot csapatát erősíti, ma tik-tok csatornáján érdekes videókat tett közzé. Az elsőben arról beszél, hogy 2022, augusztus 26.-án ő maga is jelen volt egy bizonyos rendezvényen, a másodikon a Facebookon megosztott bejegyzése látható, amely a következő:

Bodajk. Ez az a település ahol egy egy rendezvényen 2022. augusztus 26-án este Győr város jelenlegi polgármestere erőszakosan viselkedett. Amit tett, azt úgy hívják, hogy kapcsolati erőszak.

Mindezt több száz ember előtt. Én magam is személyesen voltam szemtanúja ennek, ahogy a polgármester megüt valakit ezen az eseményen. Az esetről számos videó is készült. Magam is láttam egy ilyet.

A kezemben azonban olyan bizonyítékok vannak, amely egyértelműen bizonyítják, hogy a Győr polgármestere kapcsolati erőszakot alkalmazott.

Polgármester úr!

Hányszor fordult ez már elő? Volt korábban is már hasonló eset? Ön szerint rendben van az, hogy egy polgármester kapcsolati erőszakot alkalmaz?

Polgármester úr! 48 óra áll rendelkezésre, hogy önmaga mondja el, hogy mi is történt pontosan azon az estén! Mondja el őszintén, mit tett. Mondja el Ön, hányszor erőszakoskodott már másokkal szemben?

Amennyiben nem Ön mondja el, kénytelen leszek minden rendelkezésemre álló bizonyítékot bemutatni. Ezzel egyidőben az Ön által tett állítólagos feljelentéssel kapcsolatban kértem a rendőrséget, hogy engem ebben az ügyben tanúként hallgasson meg, és leadok egy szemtanú listát is, akik alátámaszthatják az állításokat.

Polgármester úr, óra indul.

Update: Ma 17.40 magasságában -valószínűleg a polgármester megbízásából- privát számról egy magát rendőrnek kiadó személy hívott. A felvételt holnap reggel közzéteszem!