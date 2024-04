Az MCC Brüsszel szakpolitikai vezetője, Jacob Reynolds szerint az uniós elit Magyarország ellen keresztes hadjáratot folytat.

A nők elleni erőszakot éljenző feministák leleplezik a baloldal képmutatását

– írja friss cikkében a The European Conservative szerzője.

Zavarba ejtő munka lehet „liberális” európai újságírónak lenni. Az egyik pillanatban a #BilieveAllWomen-t tweeteled, és aggódsz a prominens női politikusokat célzó szexista retorikáért, a másikban pedig lélegzeted visszafojtva számolsz be egy családon belüli zaklatással megvádolt férfi szavairól. Nem olyan zavaró azonban ez akkor, ha fontosabb célja van, például kiállni a bántalmazott nők mellett, vagy hinni nekik

- írja Jacob Reynolds. Az MCC Brüsszel szakpolitikai vezetője hozzáteszi,

ma a liberális oldalon a magyar kormány démonizálása elsőbbséget élvez a női politikusok melletti nyilvános kiállással szemben

A szerző hozzáteszi, Magyar Pétert volt felesége, Varga Judit zsarolással és fizikai bántalmazással is megvádolta, ami Varga elmondása szerint felerősödött, miután beadta a válást. Ám a feminista aggodalmak a családon belüli bántalmazás vagy a női politikusok zsarolása kapcsán egyből elhallgatnak a szerző szerint, ha a célpont (áldozat) egy volt minisztere a jelenlegi kormánynak.

Az olyan gusztustalan karakter (mint Magyar Péter) médiafelerősítése jól szimbolizálja az uniós elitek Magyarország elleni keresztes hadjáratát és az Orbán-kormánnyal szembeni meggyőző ellenzék teljes hiányát

– fogalmaz Reynolds.

Mint írja:

úgy tűnik, Magyar Péter elbűvölte az európai véleményvezéreket „politikai erőként való gyors felemelkedésével”, és „értelmiségi, jól képzett” egyéniségként való megjelenésével, aki kész szembe szállni Orbán Viktorral.

A szerző szerint, ha a brüsszeli elit valóban szembe akar szállni Orbánnal, akkor

jobban teszi, ha felhagy egy már megvádolt bántalmazó melletti támogatással.

Ahogy korábban a Propeller is megírta, Varga Judit több posztjában is arról írt az utóbbi hetekben, hogy volt férje zsarolta őt. Varga Judit Hajdú Péter műsorában arról is mesélt, hogy volt férje folyamatosan bántalmazta verbálisan, de az is előfordult, hogy bezárta őt egy szobába. Volt olyan durva eset is, hogy Varga Judit inkább befeküdt éjjel a náluk megszálló szülei közé, mint kiskorában, úgy rettegett Magyar Pétertől, aki egy késsel a kezében mászkált a lakásban.