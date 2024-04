Megvan Benedek Miklós utóda – Csikos Sándor lett a Nemzet Színésze

Rendhagyó módon ezúttal két tag is hiányzott a grémiumból, amely április negyedikén hozta meg döntését.

Csikos Sándort választotta a Nemzet Színészévé a cím jelenlegi tíz birtokosa a 2024. január 9-én elhunyt Benedek Miklós helyére. Rendhagyó módon ezúttal csak 10 fős grémium adta le a szavazatát, mivel Benedek Miklós 2024. január 9-i halálát követően – az új Nemzet Színésze megválasztása előtt –, március 30-án eltávozott Tordy Géza is. A mostani döntés azért is jelentős, mert rekordot döntöttek: 86 napig nem választottak új Nemzet Színészét, amely a korábbi 71 napos csúcsot is felülmúlta.

Csikos Sándort választották be a Nemzet Színészei közé Fotó: MTI/Cseke Csilla

Csikos Sándor Jászai Mari- és Kossuth-díjas színész 1941-ben született Karcagon, édesapja kisgazdapárti parlamenti képviselő volt. A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett – később a debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatán oktatott.

1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, ahol 2009-ben a doktorival egyenértékű művészeti fokozatot szerzett. Játszott a Miskolci Nemzeti Színházban, az Irodalmi Színpadon, a debreceni Csokonai Színházban, a győri Kisfaludy Színházban, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban – amelynek igazgatója is volt –, majd visszatért a Csokonai Színházba.

Számos szerepben láthatta a közönség. Többek között játszott Shakespeare Macbeth, Hamlet, Csehov Sirály, A három nővér, Madách Imre Az ember tragédiája, valamint Molnár Ferenc Játék a kastélyban műveinek adaptációiban.