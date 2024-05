Orbán Viktornak beszólt volt gazdasági minisztere: már tíz éve mondtuk, hogy nem jó az irány, lecsúszás lesz a vége

Chikán Attila szerint számos irányban tévedt a kormány. Az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátórendszerháttérben maradt.

Chikán Attila, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere keményen bírálta a gazdaságot. Veiszer Alinda műsorában, melyet a telex.hu szemlézett ezt mondta:

„Már alig-alig találni olyan mutatót, amiben ne lennénk Európa végén”

- szögezte le.

Chickán Attila már tíz éve szólt Orbán Viktornak, hogy nem jó irányba megy a gazdaság/Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Chikán Attila felidézte: a közgazdászok egy csoportja, köztük ő is, jó tíz évvel ezelőtt már jelezte, hogy a mostani gazdaságpolitika nem célravezető, és lassú lecsúszás lesz az eredménye.

Kijelentette, a gazdaság szerkezetét másképpen kellene elgondolni, máshová kellene befektetni a pénzt.

„Számos irányban tévedünk, így például az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátórendszer teljesen a háttérben maradt az elmúlt években.”

- szólt a kritika. Chikán szerint mások sokkal gyorsabban fejlődtek, és mi nem tudtuk kihasználni az adódó a lehetőségeket.

Szerinte a hatékonyságot közvetlenül is befolyásolja a magyar dolgozók egészségi állapota, tudásszintje, viszonyulása, várható élettartama is. Helyreállítaná a nyugati orientációt a nemzetközi kapcsolatrendszerben, továbbá az egészségügyi és az oktatási rendszert állítaná talpra állítani máshonnan elvett pénzekkel, akár áldozatok árán is.