Tovább porlik az ellenzék – Feloszlott a soproni MSZP, harmincöt év után eltűntek a szocik a hűség városából

Búcsúzóul keményen beleszálltak az országos pártvezetésbe, majd a szakadár szocialisták saját jelöltet indítanak a polgármesteri székért.

Sopronban már az előző, 2019-es önkormányzati választást megelőzően is egymás torkának esett a helyi baloldal, a mostani fejlemény azonban az akkori vitákat is tetézi. Miközben sajtóhírek szerint az MSZP korrupciós botrányba keveredett pártigazgatója, Molnár Zsolt épp a Balatonnál piheni ki a politikai élet turbulenciáit, a szocialista párt soproni szervezete annyira kiborult az országos vezetésre, hogy feloszlatta önmagát, tagjai pedig ki is léptek a formációból – számolt be minderről a mandiner.hu.

Széplaki szerint vállalhatatlan volt a Párbeszéd jelöltjének támogatása Fotó: Facebook/Széplaki Tamás

Erről Széplaki Tamás, az MSZP veterán helyi politikusa, vezetője számolt be Facebook-oldalán. Mint indulatos posztjában fogalmazott, a 35 éve alakult helyi szervezet legsúlyosabb döntése azért született meg, mert „számunkra emberileg és politikailag egyaránt vállalhatatlan annak a döntésnek, mind a módja, mind a tartalma, amit a párt országos elnöksége hozott Jakál Adrienn (Párbeszéd) polgármester-jelölti indításáról”.

Széplaki nem finomkodik: „Jakál Adrienn személyét elfogadhatatlannak tartjuk, ezért támogatni sem tudjuk. Ezt többször elmondtuk és erről döntést is hoztunk, amit az országos vezetés is tudott. Számunkra a baloldaliság, az erkölcs, a morál, az adott szó, az empátia, a szolidaritás, mások tisztelete, a szavahihetőség és a hitelesség a legfontosabb alapértékek, mindig ezen elvek alapján vettünk részt a helyi közéletben.”

Ezzel szemben szerinte Karácsony Gergely nyomására Kunhalmi Ágnes, Komjáthi Imre, Hiller István és a fentebb már említett Molnár Zsolt az MSZP helyi szervezetének akarata ellenére Jakál Adriennt indítják Sopron polgármester-jelöltjeként.

A közös aspiráns bemutatásakor egyébként csak a DK és a P prominensei voltak jelen. Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke azt mondta, Jakál Adrienn Sopron „egyik leghűségesebb politikusa”, míg Gy. Németh Erzsébet, a DK alelnöke arról értekezett, hogy a jelölt harcosan, környezettudatosan áll ki a soproniak számára fontos ügyekért.

Nem így látják a helyi MSZP-sek. Széplaki szerint tisztességtelen és jogtalan döntés született, az MSZP országos elnöksége feláldozza a 35 éve működő soproni szervezetét, annak összes tagját, egy mindig összetartó baloldali közösséget azért, hogy a Párbeszéd belső személyi problémáit, a saját pártjában sarokba szorított, gyengekezű Karácsony Gergely gondjait megoldja”.

Úgy folytatta: „Az országos elnökség többszöri kérésünkre és jelzésünkre sem volt hajlandó visszatérni az alapszabály által előírt működéshez. Mára ezeknek az embereknek a döntéseit és tetteit csupán a saját egzisztenciális pánikreakciói határozzák meg. Kizárólag az lebeg a szemük előtt, hogy a következő ciklusban is megélhessenek valahogy a politikából és ezért bármin és bárkin átlépnek.”

A szakadár MSZP-sek kiállnak saját polgármester-jelöltjük, Sovány Endre mellett, őt indítják.