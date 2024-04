Karácsony és Vitézy egy helyen buliztak – nem csak Budapest a közös pont náluk

Karácsony Gergely bulizni indult egy rap koncertre, méghozzá Karácsonyos pólóban.

Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala

A MVM Dome színpadán Beton.Hofi adott koncertet, amelyre a főpolgármester is kilátogatott, ráadásul Karácsony Gergely egyedi tervezésű pólóban jelent meg a szókimondó rapper buliján.

Bár első pillantásra egy hagyományos Beton.Hofi pólónak tűnhet, valójában ennél sokkal több: a focimez stílusú rajongói trikóra Karácsony nevét is rányomtatták. Nem tudjuk, hogy ez a darab kifejezetten neki készült vagy saját ötlet által született, de így is igen stílusos választás lett. És most már azt is tudjuk, hogy Karácsony milyen zenéket hallgat. A fene sem nézte volna ki belőle!

Érdekesség, hogy nem csak Karácsony Gergelyt érdekli Beton.Hofi a fővárosi vezetőjelöltek közül. Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt szintén a rapper koncertjén vett részt, és szombat este posztolt erről a közösségi médiában.

Vitézy Dávid sztorivideója és fotóin látható, hogy tombolva vett részt a koncerten. Beszámolója szerint nem az első alkalom, hogy Beton.Hofi fellépésén van, és már van egy kedvenc száma az előadó friss albumáról.