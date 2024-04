Könyvelés és bérszámfejtés: mi a különbség?

Nem könnyű szakmát választ magának az ember, legyen könyvelő vagy bérszámfejtő – vagy akár a kettő egyszerre. Az viszont biztos, hogy igencsak kifizetődő, “must-have” munkakörökről van szó cégen belül, emiatt a megbecsültség is igencsak magas. A jó szakembereket pedig jól meg is fizetik – jó esetben. De a mi a különbség könyvelő és bérszámfejtő között?

Könyvelő és bérszámfejtő álláslehetőségek Eger területén

Először is nézzük meg, milyen munkalehetőségek adódnak ebben a két szakmában. Eger városában és környékén számos vállalat működik ma, gondoljunk csak a turisztikára, a mezőgazdaságra – és nem utolsósorban sokan jönnek ki gazdasági végzettséggel az egyetemről is. Az elhelyezkedési lehetőségekért pedig nem is kell messze menni!

Bérszámfejtő állás Egerben az EVAT Zrt-nél – további könyvelői és bérszámfejtő munkalehetőségekért pedig nézz körül az Egerallas.hu oldalon!

Mit csinál a könyvelő?

A könyvelő a vállalkozás alfája és omegája. Nélküle borulna minden. Ő az, aki tisztában van az aktuális szabályokkal, a számlákkal és mindennel, ami csak pénzügy vagy akár bármi más és a céggel kapcsolatos.

Ma két fő könyvelési módszert különböztetünk meg és használunk Magyarországon, ezek az egyszeres- és a kettős könyvvitel. Előbbi csupán a pénzeszköz változásokra irányul, kisebb cégeknél, egyéni vállalkozóknál fordulhat elő, de a nagyobb gazdasági társaságoknál már a kettős könyvvitel alkalmazására van szükség – részletes nyilvántartásokra, eszközök = források és így tovább – a cégeknek ugyanis beszámolási kötelezettségük is van.

Miben más a bérszámfejtő?

A bérszámfejtő egy kicsit másféle szerepkör, mondhatni speciális ágazat. Ugyanúgy komplex és friss tudást igényel, elsősorban a cégen belüli munkavállalók béreivel és “működésével” foglalkozik.

A fő különbségek tehát a feladatok és a felelősségi körökben lelhetőek fel leginkább. A könyvelők alapvetően szélesebb körű elvárásoknak felelnek meg, a bérszámfejtők pedig egy szűkebb, ámbár nem kevésbé fontosabb területen állnak helyt a vállalaton belül. Persze előfordulhat és a legjobb az, ha valaki mindkét téren igencsak képben van.

Ami biztos: munka lesz bőven mindkét téren!