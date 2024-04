Megszólalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem a zaklatási botrányról szóló hírek kapcsán

A Telex korábbi cikkére – mely szerint zaklatás miatt folyik vizsgálat az SZFE-n – reagált a Színház- és Filmművészeti Egyetem, az intézmény cáfolja a sajtóban elterjedt információkat.

A SZFE közleményt teljes terjedelmében közöljük.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem közleménye

A Telex-en 2024. április 11-én közölt cikk tévesen állítja, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem „tanulmányi osztályára két anonim és egy névvel vállalt panasz érkezett” szexuális zaklatás témájában. Ezzel szemben a valóság az, hogy a mai napig egy darab, névvel ellátott írásbeli panaszt vett át az egyetem rektora 2024. április 9-én, amely a közölt cikk állításaiból egyet sem tartalmaz.

A hivatkozott írás állítja, hogy (Nényei Pál ügyében) a hallgatók egy része „februárban levelet is írtak a Kuratóriumnak, de válasz nem érkezett”. Ezzel szemben a valóság az, hogy az oktatói állomány felett munkáltatói jogkört gyakorló rektor még 2024. februárban küldött választ a HÖK elnökének, amelyben kiemeli: Nényei Pált senki nem bocsátotta el, hiszen nem volt munkaviszonya az SZFE-n. A megbízott oktatók felkérése (és az elszámolás is) félévente történik, vagyis Nényei Pál erre a félévre nem kapott felkérést. Ennek oka egyrészt az volt, hogy Nényei Pál nem tartott meg minden órát az őszi szemeszterben, azokat kötelessége ellenére nem pótolta, ami elszámolásbeli és minőségbiztosítási problémákat is felvetett. Másrészt korábbi felkérője, osztályvezetője a saját felesége volt, illetve tudomásunkra jutott az is, hogy a saját fiát tanította és vizsgáztatta a televíziós műsorkészítő osztályban. Ez bármely egyetem etikai kódexe szerint is kimeríti a közvetlen hozzátartozóval kapcsolatos összeférhetetlenséget. Ezt az állapotot az egyetem rektorának az intézetvezetővel/rektorhelyettessel együtt kötelessége volt megszüntetni.

A cikk utolsó mondatában tévesen állítja, hogy az egyetem vezetése későbbre ígért választ. Ezzel szemben a valóság az, hogy ilyet a rektor nem állított és tegnap, 2024. április 10-én 16:34-kor a rektornak írott levelére válaszul a Színház- és Filmművészeti Egyetem az alábbi levelet küldte a sajtómegkeresésre:

„Az érintett(ek) személyiségi jogainak védelme érdekében semmilyen információt nem áll módunkban megosztani a sajtóval. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a lenti levelében megfogalmazott feltételezés alkalmas lehet egyetemünk jó hírnevének megsértésére, továbbá a becsületsértés büntetőjogi tényállásának megállapítására.”

Színház- és Filmművészeti Egyetem