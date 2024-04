Nemrég csalással vádolták, most nekimegy Botkának – Szegedi polgármester akar lenni a korábbi MSZP-s képviselő

A 2024-es önkormányzati választásokon tervezi újraindulását a 11 gyermekes szegedi képviselő, Joób Márton, aki ellen 271 millió forintos csalás miatt folyik eljárás.

Fotó: Joób Márton Facebook-oldala

A hír hétvégén látott napvilágot, amikor a – korábban MSZP-s – már függetlenként politizáló Joób Márton, fesztivált rendezett a választókerületében.

Joób Újszeged egyik kertvárosi részét képviseli a szegedi közgyűlésben, bírósági tárgyalása októberben folytatódik. A vád szerint ő és köre egy négy megyére kiterjedő bűnszervezetet hoztak létre, így próbálva piacon tartani a képviselő szórólapterjesztéssel és műsorújság kiadásával foglalkozó cégét, és eközben okozhattak 271 millió forintos vagyoni hátrányt a költségvetésnek – írja a 24.hu.

A politikus 2020 októberében lemondott a városi közgyűlésben betöltött tanácsnoki tisztségéről és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-ben betöltött felügyelőbizottsági tagságáról, majd a frakciójából is kizárták.

Most azonban Joób új lendületet kapott és polgármesterjelöltként nevez a közelgő választáson. A háromszoros világbajnok kenus csütörtök délelőtt jelentette be döntését a Szegedi Városháza előtt. Joób Márton szándékát támogatja a Szögedi Polgárok Egyesülete is, mely minden 19 választókerületben indít jelöltet. A jelöltlistát pénteken hozzák nyilvánosságra, szombaton pedig megkezdik az aláírásgyűjtést.

Képviselői csapatunk nem politikai oldalak mentén szerveződött, hanem városi ügyek mentén kívánunk dolgozni. Baloldali és jobboldali érzelmű jelöltjeink is vannak

– mondta a képviselő.