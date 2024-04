Ez a DK-s becsület – Bukták az előválasztást a Hegyvidéken, mégis ráindulnak a megzsarolt Főkutyára

Az előválasztáson Kovács Gergely, a párt társelnöke győzött az előválasztáson, Gyurcsány embere pedig nem tagadja, ráindul, ha az MKKP nem fekszik be a DK-nak más kerületekben.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt XII. kerületi szervezete a Facebookon azt írja, hiába rendeztek nemrég előválasztást, amit a párt elnöke meg is nyert, most mégis úgy néz ki, hogy nem ő lesz az egyetlen ellenzéki jelölt. Az előválasztáson Kovács Gergely, a párt társelnöke a Momentum jelöltjét és egy civil jelöltet is megvert, az LMP jelöltje pedig ugyan nem vett részt az előválasztáson, de később visszalépett.

Ha nem a szájuk íze szerint történnek a dolgok, bizony kimutatják a foguk fehérjét Gyurcsányék Fotó: Facebook/Dobrev Klára

Mégis úgy néz ki, hogy Kovács nem egyedül fog elindulni. A Kétfarkú szerint ugyanis a DK-s Élő Norbert mégis elindulhat a választáson. A párt szerint hiába támogatta a DK a Momentumot, Élő a vereség után az MKKP kompenzációs listájára szeretett volna felkerülni, majd azzal fenyegetett, hogy ha nem indulhatnak el az előválasztásos megegyezés ellenére négy választókerületben, akkor mindegyikben el fognak.

Később az MKKP szerint már azzal zsarolta a pártot, hogy ha nem léptetik vissza a jelöltjeiket Erzsébetvárosban, Újpesten és Óbudán, akkor elindulnak minden körzetben, ezzel segítve a Fidesz győzelmét.

"Minket ilyen hülyeségekkel zsarolni nem lehet, így Norbi arra jutott, hogy akkor a DK elindul az összes egyéni körzetben a kerületben, ahol a Kutyapárt. Norbit a Párbeszéd, az LMP, a Jobbik és a Momentum elhajtotta, a csodálatos szocialista párt egyelőre vele tartana" – olvasható a Kutyapárt közösségi oldalán.

Élő Norberttel is sikerült a 24.hu portálnak beszélni, aki azt mondta, várják, hogy tárgyalhassanak Kovács Gergelyékkel. Ameddig nem tárgyalnak, addig a DK megy a maga útján. Ezzel gyakorlatilag megerősítette a hírt.