Úgy tűnik, Dobrev Klára fertőző – Már a Talpra Magyarok alapítója is elkapta az előrehozott választások nevű betegséget

Már nem csak Dobrev Klára kecsegteti az ellenzéki választókat egy előrehozott választás gondolatával, Magyar Péternek is megtetszett az ötlet.

A magyar belpolitika legújabb szereplője országjárása során péntek délelőtt Battonyán kijelentette: azért fontos a június 9-i választás, mert ha ott olyan eredményt sikerül elérniük, ami a Karmelitából is látszik, akkor a fideszes bűnözők még jobban meg fognak rettenni.

Magyar Péter szerint a Fidesznek is érdeke lesz az előre hozott választás

Majd ezt követően Magyar Péter a szeretlekmagyarorszag.hu értesülése szerint így folytatta: „Az ő érdekük is lesz egyébként egy előrehozott választás, az egyetlen esélyük, hiszen a politikában mindenki tudja, hogy van egyfajta folyamat, a pillanat uralása, ezt ők most elvesztették, és egyre többen ébrednek föl. Nem véletlenül próbálok körbemenni az országba, hogy egyre több emberhez eljussunk. Szerintem van esélye egy előrehozott választásnak, nyilván annak is, hogy kibekkelik ezt a még hátralévő másfél-két évet, de akkor úgy fognak járni, mint a szocialista párt, hogy eltűnnek. Én a helyükben megragadnám az alkalmat. Többségük nem lesz, de még megőrizhetik a pártjukat.”