Karácsonyék millióiból kampányolhatnak a civil bőrbe bújt zuglói szocik

A főpolgármesternek tudnia kell, hogy milyen politikai körök állhatnak a főváros közalapítványa által nagy összegű támogatásban részesített civil szervezet, az Összefogás Zuglóért Egyesület mögött.

Épp ma indul az önkormányzati választás kampánya, a pártok és jelölőszervezetek mostantól már hivatalosan is durrogtathatják politikai petárdáikat, és költhetik saját népszerűsítésükre a pénzt. Ha civil szervezet mint választáson induló jelölőszervezet indul az önkormányzati választáson, akkor a választási eljárásról szóló törvény szerint nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel-e az egyesületekkel szemben támasztott követelménynek. Pénzköltéseiket ennek megfelelően az Állami Számvevőszék ellenőrizni fogja.

Természetesen a civilek is a szocialista polgármestert Horváth Csabát Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A jelek alapján létezik Zuglóban egy civil szervezet, amely azon túl, hogy sikeresen pályázott a Fővárosi Önkormányzatnál, a zuglói MSZP fedőszerve lehet. Az Összefogás Zuglóért Egyesületről (ÖZE) van szó. Ez az az egyesület, amely a Fővárosi Önkormányzat Pro Cultura Urbis Közalapítványa (kuratóriumi elnöke Nyáry Krisztián) pályázatán maximális összeget, 6 millió 496 ezer forintot nyert el Patakparti Piknik fantázianév alatt futó eseményére.

Az Összefogás Zuglóért Egyesület elnöke az a Békefi László, aki jelenleg is az MSZP delegáltja a zuglói önkormányzat jogi ügyrendi bizottságában és a helyi szocialista elnök, Tóth Csaba bizalmi embere. Békefi volt annak az Első Lépés Inkubátorház Alapítványnak az egyik kuratóriumi tagja is, amely szervezet hozzásegítette Tóth cégét egy 26 ezer négyzetméteres, több százmilliós értékre becsült gyártelep vételi opciójához.

Az újabban Horváth Csaba polgármester népszerűsítését is vállaló zuglói civil szervezet színeiben indulnak el a Horváthot támogató jelöltek, az ajánlóíveket minden körzetre felvették. Magát az Összefogás Zuglóért Egyesületet Karácsony Gergely is jól ismeri, hiszen zuglói polgármesterként korábban testközelből követhette a 2018-as országgyűlési és a 2019-es önkormányzati kampányban játszott szerepét, 2014-es polgármester-jelöltségét pedig az ÖZE még támogatta is.

A zuglói előválasztáson a szocialista polgármester, Horváth Csaba nem vállalta a megmérettetést, így az végül legfőbb riválisa, Rózsa András és a Szikra jelöltje, Sudár Orsolya megállapodásával zárult. Rózsát a Momentum és a Szikra mellett a Civil Zugló Egyesület és Hadházy Ákos országgyűlési képviselő támogatja. A DK Rózsa Andrásékkal koordinált indulásról döntött. És a teljes ellenzéki „összefogás” jegyében a főpolgármester pártja, a Párbeszéd az Összefogás Zuglóért Egyesülettel karöltve Horváth Csaba mellett tette le a garast.