Javultak a víziói Dobrev Klárának – Már nem legyőzni akarja Orbán Viktort június 9-én, csak megroppantani a hatalmát

Valaki szólhatott a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetőjének, hogy a miniszterelnök nem is indul az önkormányzati és az EP-választásokon.

Eddig lázas igyekezettel bizonygatta híveinek Dobrev Klára, hogy június 9-én magát Orbán Viktort fogja legyőzni, majd előrehozott választásokat kényszerít ki, amivel a hatalmából is kiebrudalja. Úgy tűnik, a DK-MSZP-Párbeszéd választási szövetségben akadnak azért józanul gondolkodók is, akik szólhattak az EP-listavezetőnek, hogy a miniszterelnök nem is indul az önkormányzati és az EP-választásokon.

Az országot járó Dobrev Klára kezd világosabban látni Fotó: Facebook/Dobrev Klára

Ennek köszönhetően megváltozott Dobrev Klára retorikája, ugyanis hirtelen vett egy balra átot, és az eddigiekhez képest egy reálisabb posztot tett ki a közösségi oldalára, noha a közvéleménykutatók előrejelzéseiről – miszerint már nem a DK a második erő, hanem a Magyar Péter fémjelezte TISZA párt – egyelőre hallani sem akar.

„Tudom, hogy a többségnek elege van az Orbán-rendszerből. Tudom, hogy többen vannak azok, akik elszenvedői a hatalom embertelen politikájának. Tudom, hogy az a feladatunk, hogy megszervezzük ezt a többséget és június 9-én közösen veletek megroppantsuk Orbán hatalmát” – írta ki a Facebookra Dobrev Klára.