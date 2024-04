Sulyok Tamás az utolsó mentsvára Karsai Dánielnek – Azoknak kér kegyelmet a már beszélni sem tudó alkotmányjogász, akik halálba segítenék őt

Karsai Dániel korábban Novák Katalinhoz is folyamodott elnöki kegyelemért a gyógyíthatatlan betegek méltóságteljes halálában segédkezők számára.

Karsai Dániel alkotmányjogásznál forgatott az RTL a közelmúltban. Az ALS betegségben – gyógyíthatatlan, halálos, idegrendszert érintő kór – szenvedő alkotmányjogásznak a riporter a következő kérdést tette fel: “Jelen pillanatban mondhatjuk azt, hogy Önt nem hagyja meghalni a Fidesz?”. Karsai válaszul bólintott, mivel beszélni már szinte egyáltalán nem tud.

Karsai Dániel alkotmányjogász – amikor még képes volt dolgozni Fotó: drkarsai.hu

Karsai Dániel még decemberben – amikor még jobb állapotban volt - a parlament folyosóján arra várt, hogy beszélgethessen az életvégi döntés jogáról kormánypárti képviselőkkel. Akik viszont, szinte tudomást sem véve a tolószékben ülő alkotmányjogászról, egyszerűen elsétáltak mellette. Elsőként Németh Zsolt a Fidesz alapító tagja, majd Szatmári Kristóf miniszteri biztos, Gyopáros Alpár, Mátrai Márta, az országgyűlés háznagya, Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, és Menczer Tamás, a Fidesz nemrég kinevezett kommunikációs főnöke.

Az RTL megkérdezte Karsai Dánielt, hogyan érintette az eset. Az alkotmányjogász már csak igennel és nemmel tudott válaszolni.

„Beck Nóra: Amikor ott ült a parlament folyosóján, az egy borzasztó, szívszorító látvány volt, hogy a kormánypárti képviselők közül senki nem ment önhöz oda beszélgetni. Akkor csalódott volt? Karsai Dániel: Igen. B. N: Arra számított, hogy oda fognak menni, és hogy elindul valamiféle vita, beszélgetés? K. D: Igen.”

Az alkotmányjogász azt tervezi, az új államfőnek, Sulyok Tamásnak is beadja azt a kegyelmi kérvényt, amit Novák Katalinnak is elküldött korábban. A folyamodványban Karsai Dániel azoknak kért kegyelmet, akik gyógyíthatatlan betegek méltóságteljes halálában segédkeznek.

Mint ismert, Karsai Dániel alkotmányjogász-ügyvéd tavaly számolt be arról, hogy gyógyíthatatlan betegségben, ALS-ben szenved. Az atv.hu folyamatosan beszámol Karsai harcáról, többek között arról is, hogy augusztus elején keresetet nyújtott be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, mivel álláspontja szerint az életvégi döntések meghozatalának magyarországi tilalma az alapvető emberi jogokat sérti. Az alkotmányjogász korábban közölte azt is, várhatóan májusban lesz döntés a strasbourgi per tárgyában – írja az atv.hu