Még meg is verte a gyerekeket, ha nem szexeltek vele – Újabb pedofil került rács mögé

Egy budapesti gyermekotthonban dolgozó férfi a megalapozott gyanú szerint abuzálta egy, a felügyelete alatt álló kiskorút, és egy másik kiskorú ismerősét is szexuális cselekményekre kényszerítette.

A nyomozás 2023-ban vette kezdetét, miután tavaly tavasszal felmerült a gyanú, hogy a férfi visszaél a hatalmi pozíciójával, és szexuális cselekményekre kényszerít egy az otthonban élő kiskorút.

Illusztráció: pixabay

A 24.hu információi szerint ez az eset, amelyről Magyar Péter három hete egy Facebook-bejegyzésben írt. Magyar beszámolt arról, hogy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2023 decemberében közzétett jelentése szerint az otthon egyik 15 éves lány lakója tavaly áprilisban próbált megszökni az intézetből, amiben egy gyermekfelügyelő segített volna neki, cserébe azért, hogy a lány szexuális kapcsolatot létesítsen vele. Az ombudsmani vizsgálat megállapította, hogy az otthon vezetősége csak később értesült az esetről, és az otthon vezetője meghallgatta a lányt, aki elismerte, hogy a gyermekfelügyelővel szexuális kapcsolatba lépett. Azóta a férfit kirúgták.

A férfit azzal is gyanúsítják, hogy egy másik kiskorú ismerősével is szexuális cselekményeket végzett, aki nem az otthon lakója volt. Alkohollal és kábítószerrel befolyásolta, majd amikor az elkábult, kihasználta helyzetét. Egyszer még meg is ütötte a tinédzsert, amikor az visszautasította őt.

A fővárosi rendőrök letartóztatták a férfit, és szexuális visszaéléssel, valamint kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal és más bűncselekményekkel vádolták meg. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség indítványt tett a férfi letartóztatására, a nyomozási bíró 1 hónapra elrendelte a letartóztatást. A végzés egyelőre nem végleges.